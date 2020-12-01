Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря

Поздравления с Днем ангела Романа в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и замечательные картинки на именины Романа – в материале Главреда.
С Днем ангела Романа поздравления дарят несколько раз в год: День Романа 2020 уже отпраздновали 1 и 16 февраля, 15 мая, 1 и 23 августа и 14 октября. Но самые популярные именины Романа по церковному календарю именно сегодня, в праздник 1 декабря – день памяти мучеников Романа и Платона.
Святой Роман почитается как целитель. Он был дьяконом в Кесарии. За то, что он отговаривал епарха Асклипиада от веры в идолов – его схватили язычники, долго пытали и в конце концов жестоко убили. Но с тех пор это имя в христианстве ассоциируется со стойкостью и набожностью. Само имя Роман означает равный Богу или похожий на Бога.
Приметы на Романа подскажут, какой будет зима: резкое изменение погоды в этот день предвещаю синоптический излом посреди зимы.
На праздник 1 декабря Главред подобрал душевные поздравления с Днем ангела Романа в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие поздравления с Романом и замечательные картинки на именины Романа.
Привітання з Днем ангела Романа українською мовою
День ангела Романа - поздравления в прозе, в стихах и смс
Ромчик, пусть каждый день жизни разворачивает перед тобой красную ковровую дорожку, по которой ты с триумфом будешь двигаться прямо к своей цели. Иди по ней с гордостью и уверенностью под вспышки успеха и музыку счастья, держа за руку удачу.
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Тебе желаю я, Роман,
Любви бурлящий океан,
Чтобы год, как праздник, всегда был,
Чтобы на все хватало сил.
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Волшебный Роман, смелый и отважный, я тебя искренне поздравляю и желаю множество побед и достижений, нужных целей, силы и крепости здоровья, искренности любви, счастья и успеха.
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Пусть радостных событий караван
Ворвется в жизнь твою без промедления,
Чтобы передать тебе от нас, Роман,
Сердечные слова и поздравления!
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С Днем ангела тебя, Роман! Сегодня в твой адрес хочется сказать очень много теплых слов! Пусть жизнь преподносит тебе только хорошее: везение, исполнение желаний, высокие взлеты!
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С Днем именин поздравлю Вас, Роман!
Отныне счастье пусть Ваш талисман,
Всегда хранит от зависти людей,
Любовь найти поможет поскорей!
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Роман значит крепкий. Желаем тебе крепкого здоровья, крепкой дружбы, крепкой любви и пусть у тебя будет один единственный роман, но на всю жизнь!
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С именинами, Роман!
Мы желаем тебе удачи.
Денег полный карман
Для настоящего мачо.
Хотим, что Фортуна полюбила
Тебя так крепко, раз и навсегда!
Чтобы все проблемы и невзгоды
Стекали словно с гуся вода.