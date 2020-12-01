Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря

1 декабря - День ангела Романа 2020: поздравления с именинами Романа

С Днем ангела Романа поздравления дарят несколько раз в год: День Романа 2020 уже отпраздновали 1 и 16 февраля, 15 мая, 1 и 23 августа и 14 октября. Но самые популярные именины Романа по церковному календарю именно сегодня, в праздник 1 декабря – день памяти мучеников Романа и Платона.

Святой Роман почитается как целитель. Он был дьяконом в Кесарии. За то, что он отговаривал епарха Асклипиада от веры в идолов – его схватили язычники, долго пытали и в конце концов жестоко убили. Но с тех пор это имя в христианстве ассоциируется со стойкостью и набожностью. Само имя Роман означает равный Богу или похожий на Бога.

Приметы на Романа подскажут, какой будет зима: резкое изменение погоды в этот день предвещаю синоптический излом посреди зимы.

На праздник 1 декабря Главред подобрал душевные поздравления с Днем ангела Романа в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие поздравления с Романом и замечательные картинки на именины Романа.

Привітання з Днем ангела Романа українською мовою

День ангела Романа - поздравления в прозе, в стихах и смс

Ромчик, пусть каждый день жизни разворачивает перед тобой красную ковровую дорожку, по которой ты с триумфом будешь двигаться прямо к своей цели. Иди по ней с гордостью и уверенностью под вспышки успеха и музыку счастья, держа за руку удачу.

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Тебе желаю я, Роман,

Любви бурлящий океан,

Чтобы год, как праздник, всегда был,

Чтобы на все хватало сил.

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Волшебный Роман, смелый и отважный, я тебя искренне поздравляю и желаю множество побед и достижений, нужных целей, силы и крепости здоровья, искренности любви, счастья и успеха.

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Пусть радостных событий караван

Ворвется в жизнь твою без промедления,

Чтобы передать тебе от нас, Роман,

Сердечные слова и поздравления!

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С Днем ангела тебя, Роман! Сегодня в твой адрес хочется сказать очень много теплых слов! Пусть жизнь преподносит тебе только хорошее: везение, исполнение желаний, высокие взлеты!

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С Днем именин поздравлю Вас, Роман!

Отныне счастье пусть Ваш талисман,

Всегда хранит от зависти людей,

Любовь найти поможет поскорей!

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Роман значит крепкий. Желаем тебе крепкого здоровья, крепкой дружбы, крепкой любви и пусть у тебя будет один единственный роман, но на всю жизнь!

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С именинами, Роман!

Мы желаем тебе удачи.

Денег полный карман

Для настоящего мачо.

Хотим, что Фортуна полюбила

Тебя так крепко, раз и навсегда!

Чтобы все проблемы и невзгоды

Стекали словно с гуся вода.

Открытки с Днем ангела Романа и картинки