Невестку Пугачевой покусала белка: видео смотреть онлайн

Алена Краснова пострадала от маленькой милой белочки. Жена Никиты Преснякова решила подкормить животинку, и не ожидала, что станет жертвой дикой белки.
Жена Внука Пугачевой Никиты Преснякова Алена Краснова отдыхает на сказочном Бали.
Алена Краснова, которая постоянно постит фото и видео в купальнике с Бали Instagram, попала в неприятную историю.
В своем же Instagram Stories она показала видео, в котором ее укусила белка, которую девушка пыталась покормить.
Жена Преснякова не сообщала, делала ли она после этого прививки от бешенства, и чем закончилась история с белочкой, но опыт с белками на Бали для нее остался явно печальный.
January 15, 2020
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