Невестку Пугачевой покусала белка: видео смотреть онлайн

Алена Краснова / Instagram

Жена Внука Пугачевой Никиты Преснякова Алена Краснова отдыхает на сказочном Бали.

Алена Краснова, которая постоянно постит фото и видео в купальнике с Бали Instagram, попала в неприятную историю.

В своем же Instagram Stories она показала видео, в котором ее укусила белка, которую девушка пыталась покормить.

Жена Преснякова не сообщала, делала ли она после этого прививки от бешенства, и чем закончилась история с белочкой, но опыт с белками на Бали для нее остался явно печальный.

Ранее Анастасия Волочкова взбудоражила провокационным фото и отключила комментарии.