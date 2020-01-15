"Танец зудящего клитора, трудовые мозоли": Волочкова взбудоражила провокационным фото

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочоква решила поиграть с поклонниками, и через раз закрывает комментарии к своим фото. При этом, Волочкова стала показывать все более странные и пикантные фото в сети, что вызвало все больший интерес к ее особе.

Волочкова показала серию фото в довольно откровенном стиле, которые до глубины души затронули пользователей сетей.

"Просто так", "Прикоснуться к небу", и "sunset", - подписала фото Волочкова.

Потом она показала красноречивое фото спиной, и посоветовала: "Вот и изрыгайте свою желчь на своих страницах нулевых. Без меня. Все, что судачат за моей спиной, остаётся за ней. А я всегда впереди!".

На фото, которые показала Волочкова, она демонстрирует голые ножки на фоне солнца, чтобы поклонники могли рассмотреть все их подробности, потом Волочкова засветила свою легендарную огромную грудь в сарафане без белья и после снялась в традиционно розовом крошечном бикини на фоне заходящего солнца.

В конце Волочкова повернулась задом к поклонникам на фото, советуя им "изрыгать желчь".

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

Тем не менее, хоть Волочкова и закрыла комментарии, пользователи сети успели высказаться на ее странице.

"Чет,давненько, Настюха, в пляс не пускалась! Просим, на бис, из последнего, танец ’’зудящего клитора’’ ну этот, в зеленой тряпке, под саксофон", " Что с шеей у вас? На фото, где вы стоите в шляпе?", "Криворукий фотошоп", "Хорошего отдыха и позитива", "Что за шишки торчат или это пальцы?", "Остановись))))", "Трудовые мозоли на ногах...", "Спешите! Комментарии закрываются))", "Ужасные шишки... зачем это демонстрировать? Я очень терпеливо к вам относилась... но, что-то вы перегибаете палку", "Фуу! Настя, уродливые ноги! Ты тупая!", "Хорошенькие ножки!!! На фоне солнечного пляжа и моря смотрятся особенно хорошо!!!", "Боже мой, неужели она не видит уродства???", "Интересно, а вы отпишитель, если Настя комменты закроет, опять?", "Ноги страх!", "Когда ты уже начнешь фотографировать свою пилотку на шпагате?", - пишут в комментариях.

Ранее развратница-Кардашьян публично засветила интимную зону и попала на фото.