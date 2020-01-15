Сваты 7 сезон: Федор Добронравов назвал дату выхода сериала

Съемки 7 сезона Сватов в процессе, но из-за трудностей и слухов, выход сериала под угрозой. Исполнитель главной роли в Сватах Федор
Российский актер Федор Добронравов раскрыл подробности графиков съемок нового 7 сезона сериала Сваты, который донедавна был запрещен в Украине.
Федор Добронравов признался, как на самом деле обстоят дела со съемками сериала Сваты изданию Teleprograma.pro.
Добронравов признался, что точно известно только одно - сериал выйдет. Вот только строки выхода - неизвестны. Добронравов даже не берется утверждать, когда именно ждать Сватов 7 - пока что датой выхода планируется только следующий год.
"Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", - заявил Добронравов.
Ранее вокруг сериала Сваты пылали страсти, и не только из-за его запрета в Украине - пошли слухи о том, что Сватов покидает Добрынин.
Причем, Добронравов уже объяснял причины задержки выхода 7 сезона Сватов.