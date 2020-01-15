Сваты 7 сезон: Федор Добронравов назвал дату выхода сериала

Федор Добронравов / скриншот

Российский актер Федор Добронравов раскрыл подробности графиков съемок нового 7 сезона сериала Сваты, который донедавна был запрещен в Украине.

Федор Добронравов признался, как на самом деле обстоят дела со съемками сериала Сваты изданию Teleprograma.pro.

Добронравов признался, что точно известно только одно - сериал выйдет. Вот только строки выхода - неизвестны. Добронравов даже не берется утверждать, когда именно ждать Сватов 7 - пока что датой выхода планируется только следующий год.

"Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", - заявил Добронравов.

Ранее вокруг сериала Сваты пылали страсти, и не только из-за его запрета в Украине - пошли слухи о том, что Сватов покидает Добрынин.

Причем, Добронравов уже объяснял причины задержки выхода 7 сезона Сватов.