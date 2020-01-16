Суд лишил детей Гайдара прав: подробности скандала

В России суд принял решение по судьбе наследия писателя Аркадия Гайдара.
Приемная дочь Аркадия Гайдара проиграла все суды за авторские права своего знаменитого родителя.
Суд признал творчество Аркадия Гайдара свободным для копирования, пишет издание Mash.
Дочь известного советского писателя, 87-летняя пенсионерка Евгения Гайдар-Голикова, подала в суд на ряд издательств, которые опубликовали его произведения. Евгения требовала более 9 миллионов рублей компенсации за нарушение авторских прав. Всё бы хорошо, вот только завещания Аркадий Петрович не оставил, так что в России действует чинное законодательство и срок действия авторского права истёк в 2016 году.
Пенсионерке отказал сперва Останкинский суд, а недавно Мосгорсуд подтвердил это решение. Иски против всех изданий были отклонены. Теперь оно вступило в законную силу, и все произведения Гайдара стали общедоступными.
Ранее Стивен Кинг попал в скандал, потому что высказал свою позицию по поводу оценки фильмов-номинантов на Оскар.