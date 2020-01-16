Суд лишил детей Гайдара прав: подробности скандала

Дочь Гайдара проиграла все суды / tim-klin.3dn.ru

Приемная дочь Аркадия Гайдара проиграла все суды за авторские права своего знаменитого родителя.

Суд признал творчество Аркадия Гайдара свободным для копирования, пишет издание Mash.

Дочь известного советского писателя, 87-летняя пенсионерка Евгения Гайдар-Голикова, подала в суд на ряд издательств, которые опубликовали его произведения. Евгения требовала более 9 миллионов рублей компенсации за нарушение авторских прав. Всё бы хорошо, вот только завещания Аркадий Петрович не оставил, так что в России действует чинное законодательство и срок действия авторского права истёк в 2016 году.

Пенсионерке отказал сперва Останкинский суд, а недавно Мосгорсуд подтвердил это решение. Иски против всех изданий были отклонены. Теперь оно вступило в законную силу, и все произведения Гайдара стали общедоступными.

Ранее Стивен Кинг попал в скандал, потому что высказал свою позицию по поводу оценки фильмов-номинантов на Оскар.