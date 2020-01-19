Умер основатель группы Ляпис Трубецкой: причина смерти, биография

Руслан Владыко умер в реанимации / ljapis.ru

Бывший гитарист и один из основателей рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко скончался в Минске в реанимации, в воскреенье, 19 января, в великий праздник Крещения.

Отметим, Руслан Владыко так и не вышел из комы, после того как получил черепно-мозговую травму летом 2019 года.

"Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", — говорится в сообщении.

Продюсер группы Евгений Колмыков подтвердил данную информацию.

Отметим, в комментариях под сообщеним кто-то обратил внимание на то, что потеря для группы невосполнимая.

"Ах как он играл "Цмок ды Арол" Светлая память...", - пишет Андреев Ромка.

"Больше так никто не сыграет", - ответил фанат группы.

Вот, кстати, эта песня Цмок ды Арол:

Руслан Владыко биография

На сайте группы Ляпис Трубецкой размещена биография Руслана Владыко, который умер в реанимации 19 января 2020 года.

"Родился 12.07.1972 года. Руслан - один из отцов-основателей группы. Несмотря на это, он скромный и умный человек. С ним всегда случаются какие-нибудь интересные истории. Как, например, несколько раз во время тура "КРАСОТА" - Руслан не раз опаздывал на поезд, в котором ехала группа, очень часто забывал деньги на тaкси и просыпал репетиции. Несмотря на все это, он оставался, и будет оставаться любимцем коллектива и фанатов группы", - сказано в сообщении.

Распад группы Ляпис Трубецкой

Руслан Владыко – бывший гитарист белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой". Он участвовал в ней с момента основания в 1989 году до ее распада в 2014 году. Тогда группа распалась на два коллектива – Trubetskoy и проект Brutto (впоследствии "Ляпис-98"). Его создал бывший лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок.

Владыко избили

Летом 2019 года в Минске избили и ограбили гитариста группы Trubetskoy Руслана Владыко. Он получил тяжёлую травму и находился в коме.

Инцидент произошёл еще 6 июня, однако музыканты сообщили об этом только спустя неделю. Коллеги Владыко оценивали тогда ситуацию как "очень серьёзную".