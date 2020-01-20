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Национальный отбор на Евровидение 2020: список участников в Украине

20 января 2020, 10:39

Жюри назвало список полуфиналистов Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине.

Нацотбор на Евровидение 2020
Нацотбор на Евровидение 2020 / пресс-служба

Организаторы Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

Уже через пару недель начинается финишная прямая для делающих представлять Украину на Евровидении 2020. Что известно про участников нацотбора на Евровидение 2020 - читайте на Главреде.

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С 8 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil и Элина Иващенко.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Полный список полуфиналистов Нацотбора:

[О] – украинская инди-поп группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20-ти музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, "Білі ночі", Atlas Weekend, Waves Vienna и др.

KHAYAT – молодой украинский артист и автор песен, работает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютний альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Assol – певица, которая в пят лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу "Голос країни".

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CLOUDLESS - бойз-бенд получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту "Між світами", ставшему саунд-треком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

Garna – сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер оркестра Prime Orchestra и кавер проекта Manera.

KatyaChilly – известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творческом багаже певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 в Украине.  

FoSho - афро-украинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а  их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский – певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор".

Tvorchi– молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит "Believe" в считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

Gio – молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос Країни", также выступал с оркестром "Lords of The Sound".

JerryHeil – молодая украинская певица, автор и композитор, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее "#ОХРАНА_ОТМЄНА" стала хитом, набрав 14 млн. просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

Krutь – певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоукейсах.

Элина Иващенко – в музыке с 5-ти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Діти"), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".

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Go-A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные бити, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Країна мрій", "Гогольфест" и др). Неоднократно представляют украинскую музыку в Израиле, Польше, Белоруси.

Moonzoo feat. F.M.F. Sure – коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance ("танцевальная музыка для тех, кому не весело"), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.

Третим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хіт FM" Виталий Дроздов.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений первого и второго полуфиналов.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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