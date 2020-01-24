Александр Долгополов сбежал из России из-за шуток про Путина и РПЦ

Александр Долгополов / Instagram

Комик Александр Долгополов бежал из России, и не признается где он, потому что друзья сообщили ему, что полиция уже начала расследование из-за его выступления.

Александр Долгополов опасается за свою жизнь, и покинул РФ, пишет ВВС.

"Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры… Как такое возможно, чтобы я оказался в тюрьме? Это вообще безумие, и я напуган до смерти… Не могу сказать, где я сейчас, потому что боюсь, что это ухудшит мое положение. Я вернусь, как только появятся гарантии, что меня не упекут в тюрьму за мои убеждения", - говорит он.

В Instagram он уже опубликовал обращение, в котором признался, что вне опасности.

"Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!", - пишет он, и публикует фото с Елизаветой Ратовой.

Адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев подтвердил это изданию МБХ медиа.

"Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", – рассказал он.

Соловьев добавил, что уголовного дела в отношении Долгополова пока не возбуждали.

До этого Александр показал копию запроса в клуб, где он выступал от полиции - они требовали информацию об Александре.

Имеется в виду выступление в стендап-клубе HopHead "Александр Долгополов – Новый час шуток". Ролик был опубликован на YouTube в апреле 2019 года и собрал почти 3 миллиона просмотров.

Александр Долгополов - Новый час шуток смотреть онлайн:

Изюминкой выступления Долгополова была констатация факта, что население РФ в последние годы разделилось на две части: с одной стороны люди, которые "за" Путина, а с другой – люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы. Кроме того Долгополов сравнил фанатов Путина с массовкой из фильма "Безумный Макс".

Напомним, что на Новый год Никита Кукушник снял обращение от имени Владимира Путина, признался в использовании двойников и заявил, что слагает с себя полномочия.