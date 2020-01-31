"Ганьба!": Ассоль раскритиковали за русский язык на Нацотборе на Евровидение

Ассоль / Instagram

Певица Ассоль разозлила пользователей сетей в Facebook тем, что рассказала о своей песне на Евровидение 2020 по-русскию

Пользователи сетей высказали свое недовольство в комментариях под видео с интервью Ассоль на странице СТБ на Facebook.

"Песня Называется Save It, и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи. Но для того, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с себя: я не знаю - не бросать мусор, не использовать пластик, если использовать, то правильно его сортировать", - говорит Ассольна видеоЧитайте такжеЕвровидение 2020 Украине назначили день выступления

При этом, пользователи сетей отметили, что песня - хайп на скандале, который подняла Грета Тунберг, а также накинулись на девушку с обвинениями.

"Чому російською?", "Це та, яка про маму співала, коли мала була?", "Елена Харенко да", "Знову від України людина, яка не знає української. ГАНЬБА!!!", "Ой беда то кака....Это международный конкурс и **українська**там точно не фигурирует ну никак", "Наталья Медвидь бот іди у сраку", "Я за україномовного виконавця на Євробаченні!!!", "хто сказав,що не знає?", "Скільки вона заплатила, щоб співати у нацвідборі?Чому російською говорить??? Сором!!! Вона жодного слова українською не сказала!!!Таке не може представляти Україну на конкурсі!!!", "Теперь все ваши проЄкты будете хозяину своему демонстрировать в наилучшем качестве!" - пишут в комментариях.

Ассоль рассказал про песню на Евровидение 2020 смотреть онлайн видео:

Как известно, недавно Ассоль стала женой, ее муж - предприниматель, и не публичный человек. Они должго встречались, но потом ждали, пока Ассоль закончит учебу в Лондоне, чтобы пожениться.

Напомним, что в правила Нацотбора на Евровидение 2020 были внесены изменения - якобы тех, кто выступал в России будут наказывать на Нацотборе. Но потом появились уточнение, что единственное наказание за гастролирование в России будет общественное порицание.