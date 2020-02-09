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Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-02-2020: слепые прослушивания

9 февраля 2020, 20:00

Юбилейный 10 сезон Голос Країни 2020 уже можно смотреть онлайн. Что было в четвертом выпуске 09-02-2020 и кого выбрали судьи себе в команды - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон 4 выпуск 09-02-2020: смотреть онлайн
Голос Країни 10 сезон 4 выпуск 09-02-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. Четвертый выпуск вышел в 21:00 9 февраля. В четвертом выпуске на слепые прослушивания пришел ведущий, который недавно влип в скандал, экс-травести-дива и серый кардинал шоу бизнеса.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в третьем выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

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33-летний Артем Семенов начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте DejaVu, а затем начал выступать сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула, но потом бросил стал заниматься фермерством. Сейчас снова решил пойти в искусство - на Голос-10.

27-летний Юрий Самовилов работал сценаристом развлекательных проектов Танці з зірками и Голос країни, но давно мечтал выйти на сцену вокального шоу в качестве участника. В 10 сезоне Голоса Юрий решил попробовать свои силы на десятом юбилейном сезоне с песней Englishman in New-York.

18-летняя Александра Сиркашева, которая пять лет назад смело боролась за победу на сцене Голосу. Діти. Теперь она идет на шоу с песней NK – Обіцяю.

24-летняя Ася Хорошун, которая работает уборщицей за животными в цирке пришла на Голос, чтобы продемонстрировать свой талант.

Кроме того, на сцену Голоса выйдет Владимир Остапчук, который неожиданно исполнит американский рэп - большая редкость на сцене украинского Голосу.

Голос країни 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео 09-02-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Юрий Горбунов Тина Кароль Настя Каменских Потап Екатерина Осадчая Dan Balan Исполнитель Monatik новости шоу бизнеса Владимир Остапчук Голос Країни 10 сезон онлайн
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