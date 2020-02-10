"Уровень 15-летнего мальчика": Кондратюк раскритиковал Нацотбор 2020

Евровидение 2020 / eurovision.tv

Украинский музыкальный продюсер и судья Х-Фактора Игорь Кондратюк не оставил кирпича на кирпиче от песен участников первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020.

Игорь Кондратюк не услышал ни одной песни на Евровидение в Нацотоборе, сказал он в интервью Фактам.

"Мне показался слабоватым первый полуфинал. Было много этнический песен — наверное, это такой тренд у тех, кто подавал заявки, и тех, кто их принимал. Мне было интересно послушать фольклор, но на самом деле он не для Евровидения", - сказал Кондратюк.

Для примера он привел страны Балкан - подобный жанр песен не приносит им высоких мест на евровидении.

Кроме того, высокое место у Круть Кондратюк объяснил элементарно - дело не в ее таланте или технике.Читайте такжеЕвровидение-2020: смотреть онлайн Нацотбор в Украине 08-02-2020

"Она нравится зрителям. Ее песня выделяется легкостью, но в ней еще нет крючка, о котором говорила и Тина. Почему проголосовали зрители? Думаю, 30 процентов из-за рассказа о том, что ее мама на последние деньги купила дочери бандуру. У нас любят такие душещипательные и искренние истории", - объяснил Кондратюк.

При этом, оказывается, Марина Круть пробовалась у него в Караоке на Майдане, и девушку он запомнил.

Также, Кондратюк прошелся по всем участникам: "Для Европы у Яны была хитовая тема — веганство, но музыкально она ее не дотянула. Да и с вокалом слабовато" - о Jerry Heil,

"Для меня это было самое форматное выступление среди этнических конкурсантов первого полуфинала. Очень интересный голос у солистки. Не уверен, что это будет понятно в Европе", - про Go-A.

"У нее нет харизмы. И она совершенно не органично выглядела на сцене — поет об экологической катастрофе, а у самой — на пальце огромный перстень, сексуально открытые груди. Но органики нет, и с этим ничего поделать нельзя", - про Ассоль.

"Я, как судья точно поставил бы ребят в первую тройку. Помню, когда прослушал все песни участников, именно этот бойз-бенд отметил как тот, который точно должен попасть в финал", - про Cloudless.

"Знаете, это уровень 15-летнего мальчика, который любит музыку, но не уровень Евровидения. Хотя нужно выразить ему респект за украинский язык", - Gio.

Напомним, результаты первого полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020 удивили зрителей и судей.