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Кто поедет на Евровидение - песни и биография участников финала отбора

Александр Галаджий

журналист

21 февраля 2020, 11:30

Финал отбора на Евровидение 2020 пройдет 22 февраля. Судьи уже выбрали 6 участников финала по их песнях и выступлениях. Песни и биографии финалистов отбора на Евровидение - читайте на Главреде.

Евровидение 2020 - биография финалистов Отбора
Евровидение 2020 - биография финалистов Отбора / suspilne.eurovision.facebook

Финал отбора на Евровидение 2020 назначен на 22 февраля. В финал прошли 

Jerry Heil, Go-A, Krutь, David Axelrod, Khayat и Tvorchi.

Что привело на отбор финалистов, и как сложилась их жизнь до Евровидения, история их успеха, биография, и что нужно знать об участниках финала отбора Евровидение 2020 и их песнях - рассказываем в нашем материале.

Уже прошла жеребьевка на финал отбора. В финале отбора на Евровидение участники будут выступать в таком порядке.

  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go-A
  • David Axelrod
  • Khayat
  • Tvorchi

Но, пока есть время до финала представляем информацию о финалистах.

Евровидение 2020 Krutь - биография

Кто поедет на Евровидение - Krutь
Кто поедет на Евровидение - Krutь / СТБ

Настоящее имя деаушки с бандурой - Марина Валерьевна Круть. Она родом из Хмельницка, где родилась в 1996 году. Krutь закончила музыкальную школу по специальности бандура.

После этого продолжила учебу в местном музыкальном училище им. В И Зарембы. По окончанию учебы Krutь серьезно занялась творчеством, которое начала еще в школе - писать, сочинять и играть. Карьеру она начала официально в 2016 году. В 2017 году она пришла на Х-Фактор 8, в 2018 выпустила дебютный альбом Arche, а 2019 - миниальбом Albino.

Krutь - 99 смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020 

Евровидение 2020 - Jerry Heil - биография

Кто поедет на Евровидение - Jerry Heil
Кто поедет на Евровидение - Jerry Heil / Instagram

Яна Шемаева родилась в Василькове в 1995 году в семье мясников, но стала вегетарианкой. Она училась в музыкальной школе, институте Рейнгольда Глиера и академии Чайковского в Киеве. С 2012 года она снимала каверы на украинские и иностранные песни, пока не написала песню Де мій дім. После этого она начала сотрудничество с лейблом Vidlik Records, и записала первые 4 песни и клип.

В 2018 году она приняла участие в Х-Факторе, но ушла в тренировочном лагере посте первого испытания.

В 2019 году у нее начался карьерный прорыв. Девушка за год успела стать Прорывом года по версии премии Jager Music Awards, Открытием года по версии журнала Viva, номинантом на музыкальную премию YUNA-2020 в категориях: Лучшая исполнительница, Лучшая песня, Открытие года. 

Ее популярные песни - Охрана, отмена, Я_Яна, Вільна каса, Vegan.

Jerry Heil - Vegan смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020

Евровидение 2020 - Go-A - биография

Кто поедет на Евровидение - Go-A
Кто поедет на Евровидение - Go-A / Instagram

Группа Go-A соединяет в себе электронную музыку, барабаны под африканский стиль и украинские этномотивы в исполнении солистки родом из Нежина. Этот необычный коллектив зародился в 2012 году, когда с песней Коляда в эфире одного и телеканалов. Как это не удивительно, все кроме Игоря Диденчука ранее играли в рок-группах с тяжелым уклоном. Тем не менее, в новом стиле они "спелись". Как музыканты признавались в интервью, единомышленников они искали в 2011 года, и с 2013 по 2016 гг состав претерпел изменения.

Популярность к Gо-A пришла после выхода сингла Веснянка, который обрел победу в конкурсе The Best Track in Ukraine. Трек продержался 4 месяца в в хит-параде 10Danсe ан Кисс-фм, где 6 недель занимал 1 место.

Gо-A выступала на масштабных фестивалях, среди которых: Джаз Коктебель, Белые ночи, Країна мрій, Гогольфест. Коллектив получил признание в Израиле, Польше и Беларуси.

Состав группы Gо-A: 

  • Тарас Шевченко — клавишные, семплер, перкуссия, гитара, основатель группы; 
  • Катерина Павленко — вокал, перкуссия;
  • Игорь Диденчук;
  • Кирилл Адамович — гитара.

Go-A - Соловей смотреть онлайн Национальный отбор на Евровидение-2020

Евровидение 2020 - Дэвид Аксельрод - биография

Кто поедет на Евровидение - David Axelrod
Кто поедет на Евровидение - David Axelrod / Instagram

Владимир Ткаченко - муж Алены Мозговой, которая выступает его же продюсером родился в Днепре 22 июня 1983 года в Днепре.

За его плечами — участие в проектах Шанс-4, Х-фактор и Танцы со звездами. В 2013 году он уже участвовал в Нацотборе на Евровидение, где вышел в финал и получил огромную поддержку украинской аудитории. Но после голосования профессионального жюри занял второе место, оставшись фаворитом телеаудитории. В 2017 году во Дворце Украина  состоялся большой сольный концерт исполнителя с программой JAZZ&LOVE, после которого он пропал и потом решил сменить имя (по паспорту). У них с Аленой Мозговой в 2015 году родилась дочка Соломия.

Dávid Axelrod - Horizon - песня на Евровидение 2020 смотреть онлайн:

Евровидение 2020 - Khayat - биография

Кто поедет на Евровидение - Khayat
Кто поедет на Евровидение - Khayat / Instagram

Украинский певец Хаят родился в городке Знамянка в Кировоградской области в 1997 году. известен участием в Голосе-9 и в отборе на Евровидение-2019, в котором не вышел в финал.

Ado Khayat на самом деле скрывает настоящее имя - Андрей, которое ему показалось не таким созвучным.

По образованию Хаят филолог - он закончил университет Драгоманова по специальности английский и арабский язык.

Первый сингл и клип DEVOCHK Андрея вышел летом 2018, а потом Иван Дорн сделал ему клип Ясно. 

Khayat Call For Love - песня на Евровидение 2020 смотреть онлайн:

Евровидение 2020 - Tvorchi - биография

Кто поедет на Евровидение - Tvorchi
Кто поедет на Евровидение - Tvorchi / Instagram

Группа Tvorci родом из Тернополя и Нигерии. Дуэт состоит из Андрея Гуцуляка, который является саунд-продюсером, и Джеффри Кенни - вокалиста. Они исполняют песни на украинском и английском языках. Познакомились они, когда Андрей подошел на улице к Джеффри, чтобы усовершенствовать свой английский язык. Джеффри приехал в Тернополь на учебу, и вместе с тем сделал карьеру музыканта.

С 2018 года они выпустили два альбома - The Parts и Disco Lights, побывали на таких фестивалях как Файне місто (Тернопіль), Atlas Weekend (Киев), Ukrainian Song Project (Львов).

Один из их клипов уже набрал почти 950 тысяч просмотров на YouTube, а на Нацотборе они получили самые высокие баллы.

Tvorchi - Bonfire  - песня на Евровидение смотреть онлайн:

Финал отбора на Евровидение 2020 в Украине пройдет 22 февраля в Киеве в 19-00.

Смотреть онлайн Отбор на Евровидение 2020 можно одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая.

Александр Галаджий для сайта Главред

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