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Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 1 выпуск 17-02-2020

17 февраля 2020, 18:50

Премьера Від пацанки до панянки 2020 состоялась 17 февраля. Что показали в 1 выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон, и как прошло знакомство с участницами - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск 17-02-2020 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск 17-02-2020 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2020 можно смотреть онлайн. Первый выпуск Від пацанки до панянки 2020 вышел 17 февраля на Новом канале в 19-00.

В первом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы напились, и одна из них сломала руку в процессе веселья, а другая чуть не убила подругу из-за выпивки.

Что было в первом выпуске Від пацанки до панянки 4 сезон - читай на Главреде.

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В первом выпуске Від пацанки до панянки сразу же начались драки и скандалы. Первой проявила свои амбиции и показала, кто в доме "Батя", Юлия Чигиринец по прозвищу Бандитка.

Девушка набросилась на Титаник за то, что та выбила из ее рук бутылку с пивом во время дурачества. А для Юли алкоголь – это святая вещь!

Но несмотря на то, что она называет себя бандиткой с душой Конора Мак-Грегора, девушка переживает сложную семейную ситуацию. Она призналась, что в том, как она себя ведет, виновата ее семья. Сразу после рождения родная мама отказалась от своей дочери, заставила ее год жить в приемной семье, а потом снова забрала к себе. Но для чего, Юля до сих пор не понимает, потому что родная мама все детство над ней издевалась, ненавидела ее и пыталась избавиться. Кроме того, экс-участница Супермодели по-украински Влада Роговенко, которая на реалити Від пацанки до панянки принесла фаллоимитатор. Жизнь участницы модельного проекта не такая безоблачная, как может показаться. Вместо бесконечных показов, дефиле и позирований для модных глянцев – одиночество, алкоголь и наркотики.

Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск 17-02-2020
Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск 17-02-2020 онлайн / Новый канал

Чтобы вычеркнуть все это из своей жизни, финалистка Супермодели по-украински пришла в Школу леди. Но в первый же день на проекте, танцуя пьяной на столе, Влада Роговенко сломала руку.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии

"Я люблю танцевать на столах. И в каком бы состоянии ни была, никогда себе ничего не повредила. Но на этот раз нас было много, и я не рассчитала – сделала шаг назад и упала на руку", – объясняет участница шоу.

О том, что сломала конечность, Влада поняла не сразу – из-за огромного количества алкоголя боли она не почувствовала.

"Я говорила в "скорой", чтобы быстренько выравнивали руку, потому что мне нужно идти. Начались выяснения. Врачи вызвали полицию. Потом приехала еще одна "скорая". В общем, обманули меня, сказав, что загипсуют и отпустят, а сами продержали два дня",  – с улыбкой рассказывает Роговенко.

Что еще случилось в первом выпуске Від пацанки до панянки 2020 - смотрите в выпуске.

Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 17-02-2020:

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

Від пацанки до панянки 4 сезон онлайн Новый канал онлайн где смотреть
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