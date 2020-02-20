Тина Кароль разрушила миф о романе с Даном Баланом

Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

Тина Кароль опубликовала пост в соцсетях, в котором намекает на то, что у нее нет никаких серьезных отношений.

"Сцена - мое законное одиночество", - пишет Тина Кароль.

На фото, к которому приписана эта фраза, Тина Кароль выступает на сцене, и свет в зале приглушен. Действительно, создается впечатление ее одиночества.

Что так и намекает на то, что после смерти любимого мужа, Тина решила посвятить себя сцене и сыну Вениамину.

Сам Дан Балан охотно рассказывает о "прогрессе в отношениях" с Тиной Кароль, однако не особо щедр на подробности.

Напомним, также, что в программе Слава + Тина Кароль заявила, что ее сын Вениамин не в восторге от ее отношений с Баланом.

Тина Кароль на Слава+ смотреть онлайн выпуск 23-01-2020:

В юбилейном 10 сезоне Голоса Країни Тина Кароль объединилась с Даном Баланом в противостоянии Насте и Потапу.

В слепых прослушиваниях Тина, однако, проявляет интерес к Балану, а пару раз даже приревновала его.

К тому же Кароль и Балан спели самым запоминающимся дуэтом на шоу Танці з ізрками 2019 - тогда Тина была ангелом, а Дан Балан - Дракулой.