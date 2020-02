Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания

Голос Країни 10 сезон 5 выпуск 16-02-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. Пятый выпуск вышел в 21:00 16 февраля. В новом пятом выпуске на слепые прослушивания пришла известная украинская певица, актриса из Школы, футболист и знакомая Даниэля Салема.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в пятом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

Зрителей и тренеров ждет выступление поющего футболиста Вахтанга Вахтангишвили, который решил подготовить на святого Валентина подарок для зрителей.

"В неделю святого Валентина я хочу спеть песню, которая уже стала современным хитом всех влюбленных - Незабудка, белорусского исполнителя Тима Белорусских", - сказал он.

Насколько его талант оценят судьи на слепых прослушиваниях - узнаем в эфире.

Также сои силы в Голосе пришла попробовать певица-сюрприз - Алена Крутиенко, которая поет в одном из ресторанов, совладельцем которого является другой участник - Даниэль Салем.

Она призналась, что они еще и дружат - 10 лет, а Даниэль вдохновил ее на участие в Голосе. Алена еще на Танцах болела за Даниэля.

"Для меня этот проект - это победа над собой и путь, к которому я шла всю жизнь", - говорит участница. Будет ли она бороться с Даниэлем в Голосе - узнаем в новом выпуске Голоса.

Кроме того,"слепые прослушивания" решила пройти знаменитая певица Оля Цибульская. Она исполнит свою с Dzidzio песню Цьомаю, и на шоу Сніданок з 1+1 накануне предложила зрителям считать количество "цьомов" в песне. На Сніданку партию Михаила Хомы с ней исполнял сын Нестор.

Гвоздем программы стала 16-летняя Зоряна Атлас, которая пришла на шоу через полгода после инсульта.

Девушка сказала, что врачи уверяли, что она не сможет больше петь, из-за нагрузки на сосуды. Но для нее музыка - смысл жизни. И ее исполнение действительно прекрасно.

"Мне не верится, что я здесь и буду соревноваться с более взрослыми артистами, что могу быть на их уровне. Я счастлива от этого", - говорит Зоряна. Девушка споет песню Andra Day Rise up.

Мария Кондратенко, которая запомнилась по роли милой Сони в сериале Школа решила попробовать свои силы в музыке. Мария не только снимается в кино, пишет собственные песни, но и является известной блогершей, ее страница в Instagram насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Может, кто-то не знает - Мария участвовала в первом сезоне Голос Діти и прошла в команду Олега Скрипки. А в этом году Мария решила покорить главную вокальную сцену с песней Billie Eilish All good girls go to hell, но со своей аранжировкой песни.

На Слепые прослушивания придет разработчик компьютерных и мобильных игр Максим Перепелица, который когда-то просто решил купить себе гитару - и понеслось. Он много лет совершенствовал свои навыки, и теперь решил прийти попробовать свои силы в шоу Голос.

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00.