"Копыта растут, гореть в аду": Maruv раскритиковали за новый образ

Maruv / Instagram

Певица Maruv похвасталась новой гардеробной, и заодно засветила стройные ножки обутые в оригинальную обувь.

Maruv похвасталась стройными ножками и вызвала одновременно восторг и хейт Instagram.

"Hello Bitches! На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня Secretnika. Эльвира Мисловская не один день разгребала мои завалы и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - пишет она.

На фото, которые показала Мaruv, она сидит на табуреточке в гардеробной в рубашечке и странной обуви, похожей на копытца. Шортики или отсутствие из позволило поклонникам не только насладится ее новой... обувью, но и длинными стройными ножками.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

"Как обычно... твое нечего носить-некуда ложить)))) умничка!", "Красивая , особенная, неповторимая наша Дива", "Такие ножки худенькие. Класс", "Не чего себе "маленький гардероб", "ножки супер", "Знатные копыта", "Еще только? поздравляю с этим женским счастьем", "У Корсун копыта растут", "Милашка", "Дьявол хорошо тебе платит, и ты молодец, стараешься для него! Гореть тебе в аду вместе с ним, если не покаешься", "Что грустная такая, нечего надеть?", "Вы мне напоминаете на фото Алису в стране чудес", - пишут в комментариях.

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