Квентин Тарантино стал отцом в первый раз - пол ребенка и все подробности

Гениальный американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Квентин Тарантино впервые стал отцом в его 56 лет.
Квентин Тарантино 22 февраля стало отцом впервые. 56-летний Квентин Тарантино стал отцом маленького сына.
Даниэла Пик родила в Израиле 22 февраля, пишет Pnai Plus magazine.
36-летняя израильская певица Даниэла родила 56-летнему кинорежиссеру сына в больнице Ихилов в Тель-Авиве.
Еще в январе Тарантино признался, как ему хорошо живется с женой в Израиле, и что он выезжал всего пару раз по работе. Тогда он уже заявил, что они проведут там до рождения ребенка и некоторое время после.
Они женаты с 2018 года, а о беременности Даниэлы Пик стало известно в августе 2019.
Ранее Джиган похвастался в сети фото новорожденного сына сразу с роддома.