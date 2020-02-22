Квентин Тарантино стал отцом в первый раз - пол ребенка и все подробности

Квентин Тарантино / Instagram

Квентин Тарантино 22 февраля стало отцом впервые. 56-летний Квентин Тарантино стал отцом маленького сына.

Даниэла Пик родила в Израиле 22 февраля, пишет Pnai Plus magazine.

36-летняя израильская певица Даниэла родила 56-летнему кинорежиссеру сына в больнице Ихилов в Тель-Авиве.

Еще в январе Тарантино признался, как ему хорошо живется с женой в Израиле, и что он выезжал всего пару раз по работе. Тогда он уже заявил, что они проведут там до рождения ребенка и некоторое время после.

Они женаты с 2018 года, а о беременности Даниэлы Пик стало известно в августе 2019.

Ранее Джиган похвастался в сети фото новорожденного сына сразу с роддома.