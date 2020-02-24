"Долба*бка": Maruv нарвалась на критику за восхваление армии страны-оккупанта

Maruv / Instagram

Maruv выбрала карьеру и деньги, а не патриотизм, и 23 февраля поздравила с российским праздником, которого нет в Украине

Maruv опубликовала пикантное фото и написала поздравление в Instagram.

"С праздником, дорогие мужчины", - написала Maruv.

На фото она позирует в высоких сапогах и шляпе, а на ней только черное белье и прозрачное боди.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, и оккупировала часть Луганской и Донецкой областей, российские войска регулярно обстреливают украинцев на Донбассе. Поэтому, неудивительно, что украинские подписчики негативно отреагировали на этот поступок, в то время, как русские сразу накинулись на тех, кто осудил поведение Maruv.

"Ну, все то нормальные празднуют, вот она их и поздравила", "Что у вас мужчин нет.", "проблемы с башкой",

"У нас самые настоящие мужчины, защитники, воины, которые 7 год воюют против сепаров", "Ребят, просто нету такого праздника в Украине, пора осознать!",

"Ахаха, долба*бка, ну жертва пропаганды", "Мне можешь не рассказывать, я как военнослужащая ЗСУ знаю это", "Тебя она (Maruv) забыла спросить",

"Не думаю, что % даунов, отмечающих савдеповский праздник, являются нормальными",

"Наши мужчины 14 октября отмечают, а недолюди сегодня. Отдыхай", "Ну а мне глубоко наплевать на вас)",

"Анна украинская исполнительница, которая все таки решила заработать, а не быть патриотом своей страны. Это разные вещи. И речь шла совершенно не о ней, а о празднике! Так что молчали б",

"14 жовтня, Ань", "Это что?", "Саме так)", "Это праздник празднуется 14 октября, а не 23 февраля!",

"Ты вызывала уважение, пока работала и делала музыку... а теперь, кроме отсосов совдепии и (ой, это ж лояльность и миролюбие) ничего нового. Какое отношение мы имеем к совармии? за этот год ноль в работе - все однотипно-никакое и скучное... с днем комсомола или пионерии не забудь поздравить",

"Спасибо, мать)", "Ти з якої країни??? Яке свято?".

Как известно, в Украине День Защитника отмечают 14 октября. 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины. Эти праздники в независимой Украине заменили советское и потом российское 23 февраля.