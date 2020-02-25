Go-A высказались о русских СМИ на Евровидении

Группа Go-A прошла "тест" своими ответами на самые каверзные вопросы по поводу участия в Евровидении 2020.
Украинская группа Go-A дала пафосное обещание в отношении российских СМИ, которые будут желать с ними общаться на Евровидении 2020.
Go-A не планирует пересекаться на Евровидении 2020 с русскими журналистами, заявила солистка группы Екатерина Павленко на бриффинге в УНИАН 25 февраля.
"Если этого общения не избежать, то мы к нему готовы. Но, если у нас будет возможность, то не будем делать этого", - сказала певица.
При этом представитель НСТУ Зураб Аласания добавил, что организаторы Евровидения очень четко регламентируют общение конкурсантов с прессой и делают невозможным любые провокации. Поэтому журналисты, как и участники шоу, будут придерживаться правил, чтобы избежать конфликтных ситуаций или политических скандалов.
Проблемой может стать то, что уже сейчас в России резко отреагировали на цвета группы Go-A, и не оценили их песню.
Что же касается регламента общения - на публичных мероприятиях, особенно такого масштаба, как Евровидение, за всем организаторы уследить не могут физически.
Ранее Go-A прокомментировали подписание контракта с UA: Перший, который в 2019 году отказалась подписывать Maruv.