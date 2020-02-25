Go-A высказались о русских СМИ на Евровидении

Go-A / Instagram

Украинская группа Go-A дала пафосное обещание в отношении российских СМИ, которые будут желать с ними общаться на Евровидении 2020.

Go-A не планирует пересекаться на Евровидении 2020 с русскими журналистами, заявила солистка группы Екатерина Павленко на бриффинге в УНИАН 25 февраля.

"Если этого общения не избежать, то мы к нему готовы. Но, если у нас будет возможность, то не будем делать этого", - сказала певица.

При этом представитель НСТУ Зураб Аласания добавил, что организаторы Евровидения очень четко регламентируют общение конкурсантов с прессой и делают невозможным любые провокации. Поэтому журналисты, как и участники шоу, будут придерживаться правил, чтобы избежать конфликтных ситуаций или политических скандалов.

Проблемой может стать то, что уже сейчас в России резко отреагировали на цвета группы Go-A, и не оценили их песню.

Что же касается регламента общения - на публичных мероприятиях, особенно такого масштаба, как Евровидение, за всем организаторы уследить не могут физически.

Ранее Go-A прокомментировали подписание контракта с UA: Перший, который в 2019 году отказалась подписывать Maruv.