Под угрозой: Джеки Чан мог заразиться смертельным вирусом - СМИ

Джеки Чан мог подхватить коронавирус на вечеринке / EPA / UPG

В мире нарастает паника из-за быстрого распространения опасного короновируса. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что известного актера и кинорежиссера Джеки Чана могли поместить в карантин с подозрением на коронавирус нового типа.

Как пишет издание Today, артист присутствовал на частной вечеринке, у одного из гостей которой диагностировали вирус COVID-19. Речь идет о 48-летнем сотруднике полиции. Именно по этой причине 65-летнюю звезду экрана могли поместить на карантин.

Как известно, Джеки Чан обещал один миллион юаней создателю лекарства от нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что коронавирус может угрожать проведению Евровидения 2020, из-за чего конкурс могут перенести на другую дату или отменить О перспективах проведения Евровидения в условиях вспышки короновируса объяснил нидерландскому изданию AD ведущий вирусолог Аб Остерхаус. По его мнению, если в течении пары месяцев коронавирус не удастся побороть, проводить Евровидение 2020 в Роттердаме нецелесообразно.

Также напомним, коронавирус появился в Румынии, Австрии, Хорватии, Греции и Испании. А в Италии больные появляются в особо больших количествах.