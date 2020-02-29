Легенду кино заперли в шикарном отеле из-за жуткого вируса

Том Круз оказался на карантине в Венеции из-за опасного вируса / novostiua.net

Известный голливудский актер Том Круз, а также его коллеги со съемочной группы очередной части фильма "Миссия невыполнима" попали на карантин в Венеции из-за вспышки опасного коронавируса нового типа, который распространился из Китая.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на актера Саймона Пегга, который снимается вместе с Крузом, актеров изолировали в роскошном отеле Gritti Palace, который считается одним из лучших в Венеции. Карантин продлится минимум до понедельника, 2 марта.

Отметим, Том Круз прибыл в Венецию еще 20 февраля для участия в экшн-сценах - на гондоле и на фоне известных достопримечательностей города. Но из-за массового распространения опасного вируса съемки фильма пришлось приостановить.

Отель Gritti Palace в Венеции , в котором находится актер / Фото: cheaphotel-venice.com

В студии Paramount заявили, что съемки очередной серии боевика пройдут в другое время. Добавим, что фильм должен выйти на мировые экраны 22 июля 2021 года.

Напомним, в октябре прошлого года Главред писал о визите Тома Круза в Киев, куда он прибыл по приглашению Владимира Зеленского. Так, звезду мирового масштаба заметили в столичном метро на станции Золотые Ворота – он прошел через турникет и в компании советников Зеленского рассматривал подземку.

Актер тогда признался, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, поэтому и приехал в Украину.