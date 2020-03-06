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Холостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии

6 марта 2020, 22:50

Новый Холостяк 2020 вышел на экране в Украине. Какие девушки приехали покорять сердце Максима, что о них известно, и сколько будет участниц в 10 сезоне Холостяка - читай на Главреде.

Холостяк 10 - биографии участниц шоу
Холостяк 10 - биографии участниц шоу / СТБ

Первый выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 6 марта в 19-00. Это было знакомство Холостяка с участницами шоу, и их официальное представление.

Многие девушки специально готовились, чтобы впечатлить Холостяка на 10 сезоне шоу. 

Главным героем нового сезона Холостяк 2020 стал пилот Макс Михайлюк, владелец летной школы в США, который решил, что ему пора найти свою вторую половинку.

Рассказываем, какие девушки прошли кастинг на шоу и будут добиваться любви Михайлюка и пытаться приручить холостяка со стажем.

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Холостяк 10 сезон - полный список участниц проекта

Валерия

Холостяк 2020 участницы - Валерия
Холостяк 2020 участницы - Валерия / СТБ

Возраст: 32

Знак зодиака: Весы (Скорпион)

Город: Киев

Семья: мама Алла – инженер, на пенсии.

Образование: Херсонский Государственный Университет (3 высших образования: английская филология, немецкая филология, изобразительное искусство).

Чем занимается: музыкант, Dj, дизайнер VSD couture.

Хобби: работа и есть хобби.

Цель в жизни: мечтает побывать на Мадагаскаре, съездить на сафари и подержать маленькую панду.

Идеал мужчины: высокий кучерявый брюнет.

Дана

Холостяк 2020 участницы - Дана
Холостяк 2020 участницы - Дана / СТБ

Возраст: 21

Знак зодиака: Рак

Город: Днепр

Семья: мама Жанна Анатольевна временно не работает. Сестра Маргарита – косметолог в студии красоты.

Образование: Днепропетровское медицинское училище (фельдшер).

Чем занимается: массажист-реабилитолог в своей студии красоты.

Хобби: верховая езда.

Цель в жизни: мечтает построить крепкую семью, где муж и жена – партнеры, которые вместе развиваются и идут в одном направлении. Стремится быть реализованной, интересной женщиной для своего мужчины. Хочет открыть свой реабилитационный центр и помогать людям.

Идеал мужчины: по словам Богданы, идеалом мужчины для нее будет будущий муж.

Аля

Холостяк 2020 участницы - Аля
Холостяк 2020 участницы - Аля / СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Скорпион

Город: Вена (Австрия)

Семья: Мама Ирина – заведующая труппой в театре. Папа Андрей – военнослужащий.

Образование: КПИ Административный менеджмент (бакалавр).

Чем занимается: Студент магистратуры (социология).

Хобби: нет

Цель в жизни: открыть лицей для одаренных детей в Киеве с новым интересным подходом обучения.

Идеал мужчины: чтобы умел читать мысли.

Александра

Холостяк 2020 участницы - Александра
Холостяк 2020 участницы - Александра / СТБ

Знак зодиака: Рак

Город: Одесса

Семья: мама Алла работает парикмахером. Сестра Юлия создает предметы декора.

Образование: ООБМУ.

Чем занимается: "сестринское дело".

Хобби: йога, хендпоук татуировка, коллаж.

Цель в жизни: вести более чистый образ жизни. Иметь возможность развиваться в творческом русле. Быть полезной обществу.  Выучить два иностранных языка. Сменить место жительства. Изучить лечебный массаж. Сесть на шпагат. Освоить фотошоп.

Идеал мужчины: харизматичный, умный, уверенный в себе человек с чувством юмора.

Катя

Холостяк 2020 участницы - Катя
Холостяк 2020 участницы - Катя / СТБ

Возраст: 30

Знак зодиака: Лев

Город: Киев

Семья: мама Алёна работает менеджером по продажам. С отцом не общается. Есть брат Илья. 

Образование: Национальный университет государственной налоговой службы Украины (налоговое право).

Чем занимается: фотомодель.

Хобби: бокс, иногда йога. Работа Кати и есть ее хобби, которое помогает реализовывать тягу к путешествиям.

Цель в жизни: детская мечта – посетить все страны мира, иметь возможность помогать нуждающимся людям. Цель – саморазвитие, полноценная семья.

Идеал мужчины: высокий брюнет, самодостаточный и успешный в своей деятельности, любящий мир, со схожими взглядами и широким кругозором. Любящий узнавать и пробовать что-то новое. 

Юлия

Холостяк 2020 участницы - Юлия
Холостяк 2020 участницы - Юлия / СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Овен

Город: Ровно

Семья: мама Людмила – волонтер, владелец благотворительного фонда. Папа Олег – коллекционер.

Образование: КНУКИМ (диктор и телеведущая).

Чем занимается: модель.

Хобби: путешествия, изучения культур.

Цель в жизни: открыть свое дело, быть успешным человеком, приносить пользу миру, а не разрушать его. Быть в гармонии с собой. Любить.

Идеал мужчины: нет.

Настя

Холостяк 2020 участницы - Настя
Холостяк 2020 участницы - Настя / СТБ

Возраст: 21

Знак зодиака: Овен

Город: Бурынь, Сумская область

Семья: мама Оксана – хореограф. Отец Александр работает за границей. Очень теплые отношения с семьей. А самый дорогой человек в мире – брат Кирилл.

Образование: училище искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского (хореография).

Чем занимается: танцовщица.

Хобби: профессия Насти и есть ее увлечением. Любит путешествовать.

Цель в жизни: много путешествовать, встретить настоящую любовь.

Идеал мужчины: Ценит легкость в общении, чувство юмора, доброту, щедрость, умение постоять за свою женщину.

Лея

Холостяк 2020 участницы - Лея
Холостяк 2020 участницы - Лея / СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Козерог

Город: Киев

Семья: мама, Татьяна Владимировна, работает няней. Папа, Иосиф Абрамович, – частный предприниматель. Есть брат Роман – работает на СТО.

Образование: колледж театра и кино.

Чем занимается: мастер по маникюру. Продает одежду в интернете. Блогер.

Хобби: петь, писать стихи, помогать девочкам становиться лучше.

Цель в жизни: стать самодостаточной, создать семью.

Идеал мужчины: внешность для Леи – не главное. Важнее то, какой мужчина внутри. В идеале, чтобы избранник не курил и много не пил. Нравятся творческие личности.  Обращает внимание на улыбку. Не переносит некрасивые зубы. 

Святослава

Холостяк 2020 участницы - Святослава
Холостяк 2020 участницы - Святослава / СТБ

Возраст: 28

Знак зодиака: Козерог

Город: Харьков

Семья: Мама Лариса Викторовна – домохозяйка, папа Алексей Алексеевич работает. Есть сестра Наталия и брат Владислав.

Образование: ХНУРЭ (экономическое).

Чем занимается: актриса.

Хобби: актерское мастерство, ораторское искусство, журналистика, живопись, мастер тату, парикмахер, вокал.

Цель в жизни: достичь всех целей, осуществлять свои мечты и мечты родных людей. Выжимать максимум из жизни. Увидеть и попробовать себя в новых сферах деятельности.

Идеал мужчины: идеальных нет, но отца считает лучшим. 

Алиса

Холостяк 2020 участницы - Алиса
Холостяк 2020 участницы - Алиса / СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Рак

Город: Луганск

Семья: родители, Ирина и Виталий, работают в правоохранительных органах. Сестра Валерия учится в школе.

Образование: заканчивает магистратуру Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Чем занимается: помощник адвоката.

Хобби: активный отдых и спорт. Занимается TRX, посещает спортзал. Катается на лыжах, квадроциклах, коньках, роликах. Любит читать книги и проводить выходные в компании друзей в кино.

Цель в жизни: реализовать себя в работе, стать успешным юристом. Создать семью.

Идеал мужчины: добрый, заботливый, амбициозный. Алина считает, что эти качества присущи ей. 

Даша

Холостяк 2020 участницы - Даша
Холостяк 2020 участницы - Даша / СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Близнецы

Город: Кривой Рог

Семья: папа Владимир – частный предприниматель, мама Елена – домохозяйка. Братья-близнецы Кирилл и Тимур – студенты.

Образование: Высшее. Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского, специальность – актерское мастерство драматического театра и кино.

Чем занимается: Гимнастка. Работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Хобби: путешествия.

Цель в жизни: детская мечта – стать олимпийской чемпионкой. На сегодняшний день – открыть свою студию.

Идеал мужчины: высокий харизматичный брюнет. Главное – чтобы был умным, добрым и щедрым. Желательно красивым.

Богдана

Холостяк 2020 участницы - Богдана
Холостяк 2020 участницы - Богдана / СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Козерог

Город: Киев

Семья: Мама Олеся Андреевна – бухгалтер. Папа Леонид Александрович — водитель на ЧАЭС. Сестра Лиза — помощник руководителя/переводчик.

Образование: КНУ им. Т. Шевченко, Институт журналистики. Магистр.

Чем занимается: владелица модельного агентства.

Хобби: пишет стихи, немного поет.

Цель в жизни: создание гармоничных отношений. Дальнейшее развитие своего агентства, запуск нового проекта, связанного с поэзией и создание авторской программы о сексе и отношениях.

Идеал мужчины: такой, чтобы Дана чувствовала с ним уверенность в завтрашнем дне, могла доверять и всегда быть собой. Высокий, с широкими плечами и красивой улыбкой. В идеале – светлые волосы и голубые глаза. 

Алена

Холостяк 2020 участницы - Алена
Холостяк 2020 участницы - Алена / СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Рыбы

Город: Харьков

Семья: мама Оксана Павловна — разнарядчик в ХарьковГорЛифт.

Образование: ХНПУ им. Г.С. Сковороды (информатика).

Чем занимается: IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер).

Хобби: фотография, моделинг, pole dance, exotic dance.

Цель в жизни: создать крепкую семью, встретить любимого человека. Реализовать себя как фотографа.

Идеал мужчины: заботливый, решительный, высокий, брюнет, с хорошим чувством юмора.

Вика

Холостяк 2020 участницы - Вика
Холостяк 2020 участницы - Вика / СТБ

Возраст: 26

Знак зодиака: Дева

Город: Полтава

Семья: мама Светлана работает врачом-педиатром. Отец Юрий – ветеринар.

Образование: Киевский национальный университет культуры и искусств (отельно-ресторанное дело).

Чем занимается: администратор в PR-агентстве.

Хобби: езда на лошадях, пешие прогулки, танцы, пение, рисование.

Цель в жизни: найти своего человека, построить с ним прочную, надежную семью, в которой тебя любят не за что-то, а вопреки всему. Стать прекрасной мамой как минимум двоих детей и быть для них примером для подражания.

Идеал мужчины: умный, внимательный и сильный духом. Не заносчивый, не самолюбив, не зануда. Чтобы хотелось за ним идти и прислушиваться. Чтобы умел выслушать, поддержать в трудную минуту, мог дать дельный совет как друг. Обращает внимание на красивый тембр голоса.

Алена

Холостяк 2020 участницы - Алена
Холостяк 2020 участницы - Алена / СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Овен

Город: Харьков

Семья: Мама – домработница, отец разводит кавказских овчарок. Сестры, Татьяна и Алла, работают в банке.

Образование: Харьковская государственная академия культуры (магистр аудиовизуального искусства и производства, телерепортер).

Чем занимается: два направления бизнеса: центр лазерной эпиляции и красоты и свой продакшн.

Хобби: танцы, тренажерный зал, караоке, бизнес-тренинги, знакомства с новыми, интересными людьми.

Цель в жизни: масштабировать свой бизнес, создать семью, в которой мужчина будет поддерживать желание Алены развиваться, работать на себя и при этом будет сильнее девушки.

Идеал мужчины: старше Алены, успешнее. Высокий, темные волосы, красивая речь, приятный тембр голоса, хорошая физическая форма. Любит детей, амбициозный, берет ответственность за двоих, уверенная походка, вкусно пахнет. 

Яна

Холостяк 2020 участницы - Яна
Холостяк 2020 участницы - Яна / СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Стрелец

Город: Днепр

Семья: отец Андрей занимается сельским хозяйством.

Образование: НМетАУ (исследование металлургических процессов и физической химии).

Чем занимается: не работает.

Хобби: чтение, спорт, встречи с друзьями.

Цель в жизни: открыть мексиканскую закусочную в центре Киева.

Идеал мужчины: его нет.

Лера

Холостяк 2020 участницы - Лера
Холостяк 2020 участницы - Лера / СТБ

Возраст: 25 лет

Знак зодиака: Овен

Город: Киев

Семья: мама Ирина – домохозяйка, папа Евгений – предприниматель.

Образование: менеджер социокультурной деятельности. Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.

Чем занимается: работает в интернет-магазине женской одежды.

Хобби: картины по номерам, спорт по праздникам.

Цель в жизни: построить крепкую семью.

Идеал мужчины: харизматичный, веселый, целеустремленный, уверенный брюнет.

Оля

Холостяк 2020 участницы - Оля
Холостяк 2020 участницы - Оля / СТБ

Возраст: 22

Знак зодиака: Рыбы

Город: Дружковка, Донецкая обл.

Семья: мама, Олеся Анатольевна, занимается продажами, помогает Оле в небольшом бизнесе. У отца, Сергея Васильевича, свой бизнес. Есть сестры и брат: Ирина, Дарья, Василий. Младшие – учатся, старшая сестра проживает в другой стране.

Образование: КНЕУ имени Вадима Гетмана (экономист).

Чем занимается: работает в Верховной Раде Украины (помощник народного депутата).

Хобби: есть свое дело. Как говорит Оля, выращивает и продает "огород на подоконнике". Посещает спортзал.

Цель в жизни: в данный момент – реализовать все свои идеи. Поехать в кругосветное путешествие. Цель – прожить жизнь так, чтобы дети гордились. При этом быть обеспеченной и старость встретить где-то на островах.

Идеал мужчины: решительный и с хорошим чувством юмора.

Аня

Холостяк 2020 участницы - Аня
Холостяк 2020 участницы - Аня / СТБ

Возраст: 26

Знак зодиака: Стрелец

Город: Киев

Семья: Родители — Алла Николаевна и Владимир Анатольевич – работают менеджерами.

Очень близка со своими родителями. Они – самые близкие друзья Ани.

Образование: КНУ имени Тараса Шевченко (юриспруденция).

Чем занимается: юрист.

Хобби: музыка, плавание.

Цель в жизни: счастливая крепкая семья.

Идеал мужчины: умный, заботливый, вежливый, преданный, ответственный, искренний, внимательный молодой человек с хорошим чувством юмора.

Лена

Холостяк 2020 участницы - Лена
Холостяк 2020 участницы - Лена / СТБ

Возраст: 27

Знак зодиака: Весы

Город: с. Маяки, Одесская обл.

Семья: Папа Федор – фермер, мама Екатерина – домохозяйка. Сестра Любовь работает бухгалтером в Политехническом университете. Сестра Ольга – секретарь Беляевского суда.

Образование: Одесский национальный экономический университет (управление персоналом и экономика труда).

Чем занимается: работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации.

Хобби: танцы, езда на велосипеде.

Цель в жизни: реализоваться как женщина на 100%. Стать мамой, классной женой, подругой, дочерью и сестрой, при этом иметь свой ресторан и успешно им руководить.

Идеал мужчины: умный, с чувством юмора, добрый и красивый. 

Наташа

Холостяк 2020 участницы - Наташа
Холостяк 2020 участницы - Наташа / СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Скорпион

Город: Днепр

Семья: Мама Ольга – соучредитель рекламного агентства. Брат Владимир – школьник.

Образование: факультет международной экономики (международные экономические отношения).

Чем занимается: Правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.

Хобби: путешествия, бизнес-проект, экстремальные виды спорта, танцы.

Цель в жизни: стать топовым профессионалом в своей нише. Создать счастливую гармоничную семью, путешествовать и наслаждаться каждым днем жизни.

Идеал мужчины: надежный, с отличным чувством юмора, добрый, щедрый, образованный, разумный, мудрый, ведет активный образ жизни, занимается спортом, разделяет интересы, развивается духовно, страстный, преданный, доверяющий, ростом от 175 см, улыбчивый, с красивой улыбкой и белыми зубами, искренний, спонтанный и креативный, ставит высокие цели и добивается их, думает масштабно, трудолюбив, гуманный, думает о людях, планете, любит детей и животных, разделяет взгляды насчет поедания мяса и питания в целом, обеспеченный, с чувством стиля,         понимающий, знает иностранные языки, любит путешествовать, успешен в своей деятельности, любящий. 

Анна

Холостяк 2020 участницы - Алина
Холостяк 2020 участницы - Анна / СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Близнецы

Город: Днепр

Семья: мама Юлия Михайловна работает медсестрой. Папа Павел Иванович – предприниматель. Сестра Карина – студентка.

Образование: КНУСА (землеустройство и кадастр).

Чем занимается: художница.

Хобби: бокс, верховая езда, книги.

Цель в жизни: совершить кругосветное путешествие, увидеть все 7 чудес света. А также, чтобы выступил Меладзе на свадьбе.

Идеал мужчины: open mind, воспитанный и образованный, лидер, заботливый, с чувством юмора, рассудительный.

Лиана

Холостяк 2020 участницы - Лиана
Холостяк 2020 участницы - Лиана / СТБ

Возраст: 30

Знак зодиака: Весы

Город: Одесса

Семья: мама Нарине Юрьевна – домохозяйка, папа Самвел Рафикович — шеф-повар.

Образование: 

КГПУ им. В. Винниченко (учитель русского и английского языков и литературы). 

КГПУ им. В. Винниченко (управление учебным заведением)

ЮНПУ им. К.Д. Ушинского (аспирантура, кафедра педагогики)

Чем занимается: операционный директор в IT-компании.

Хобби: путешествия.

Цель в жизни: Мечта – посетить все страны в мире. Цель жизни — встретить мужчину, с которым сможет создать семью и разделять мечты.

Идеал мужчины: нет. 

Кристина

Холостяк 2020 участницы - Кристина
Холостяк 2020 участницы - Кристина / СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Телец

Город: Угледар, Донецкая область

Семья: Мама Ирина работает на шахте. Сестра Виктория аниматор, путешествует по миру.

Образование: Среднее специальное. Макеевский педагогический колледж. Дошкольный педагог.

Чем занимается: последняя работа – детский аниматор. Сейчас работает над своим проектом (коллекция нижнего белья).

Хобби: психология, медитация.

Цель в жизни: реализовать свои желания и цели. На данный момент — это бутик нижнего белья. Цель жизни — не потерять себя, реализоваться, создать крепкую, любящую семью.

Идеал мужчины: мужчина, который несет ответственность за свое слово, свои действия. Мужественный, рассудительный, интересный, заботливый, с открытой душой.

Алина

Холостяк 2020 участницы - Алина
Холостяк 2020 участницы - Алина / СТБ

Возраст: 24

Знак зодиака: Стрелец

Город: Корец, Ровенская обл.

Семья: мама Ирина – парикмахер, папа Николай – строитель.

Образование: Национальный университет водного хозяйства и природопользования (биржевая деятельность), Ровенский государственный гуманитарный университет (английская филология).

Чем занимается: менеджер по продажам, стилист.

Хобби: вокал, создание контента, макияж, прически.

Цель в жизни: найти человека с которым "екнет" сердце.

Идеал мужчины: чтобы принимал такой, какая есть. Не лицемерный и мудрый.

Все новые выпуски 10 сезона Холостяк 2020 будут выходит в пятницу в 19-00 на СТБ. Также смотреть онлайн и читать о новых выпусках можно будет на Главреде.

Холостяк 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса СТБ стб онлайн
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