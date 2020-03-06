Холостяк 10 сезон: Список участниц и их биографии

Новый Холостяк 2020 вышел на экране в Украине. Какие девушки приехали покорять сердце Максима, что о них известно, и сколько будет участниц в 10 сезоне Холостяка - читай на Главреде.
Первый выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 6 марта в 19-00. Это было знакомство Холостяка с участницами шоу, и их официальное представление.
Многие девушки специально готовились, чтобы впечатлить Холостяка на 10 сезоне шоу.
Главным героем нового сезона Холостяк 2020 стал пилот Макс Михайлюк, владелец летной школы в США, который решил, что ему пора найти свою вторую половинку.
Рассказываем, какие девушки прошли кастинг на шоу и будут добиваться любви Михайлюка и пытаться приручить холостяка со стажем.
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Холостяк 10 сезон - полный список участниц проекта
Валерия
Возраст: 32
Знак зодиака: Весы (Скорпион)
Город: Киев
Семья: мама Алла – инженер, на пенсии.
Образование: Херсонский Государственный Университет (3 высших образования: английская филология, немецкая филология, изобразительное искусство).
Чем занимается: музыкант, Dj, дизайнер VSD couture.
Хобби: работа и есть хобби.
Цель в жизни: мечтает побывать на Мадагаскаре, съездить на сафари и подержать маленькую панду.
Идеал мужчины: высокий кучерявый брюнет.
Дана
Возраст: 21
Знак зодиака: Рак
Город: Днепр
Семья: мама Жанна Анатольевна временно не работает. Сестра Маргарита – косметолог в студии красоты.
Образование: Днепропетровское медицинское училище (фельдшер).
Чем занимается: массажист-реабилитолог в своей студии красоты.
Хобби: верховая езда.
Цель в жизни: мечтает построить крепкую семью, где муж и жена – партнеры, которые вместе развиваются и идут в одном направлении. Стремится быть реализованной, интересной женщиной для своего мужчины. Хочет открыть свой реабилитационный центр и помогать людям.
Идеал мужчины: по словам Богданы, идеалом мужчины для нее будет будущий муж.
Аля
Возраст: 22
Знак зодиака: Скорпион
Город: Вена (Австрия)
Семья: Мама Ирина – заведующая труппой в театре. Папа Андрей – военнослужащий.
Образование: КПИ Административный менеджмент (бакалавр).
Чем занимается: Студент магистратуры (социология).
Хобби: нет
Цель в жизни: открыть лицей для одаренных детей в Киеве с новым интересным подходом обучения.
Идеал мужчины: чтобы умел читать мысли.
Александра
Знак зодиака: Рак
Город: Одесса
Семья: мама Алла работает парикмахером. Сестра Юлия создает предметы декора.
Образование: ООБМУ.
Чем занимается: "сестринское дело".
Хобби: йога, хендпоук татуировка, коллаж.
Цель в жизни: вести более чистый образ жизни. Иметь возможность развиваться в творческом русле. Быть полезной обществу. Выучить два иностранных языка. Сменить место жительства. Изучить лечебный массаж. Сесть на шпагат. Освоить фотошоп.
Идеал мужчины: харизматичный, умный, уверенный в себе человек с чувством юмора.
Катя
Возраст: 30
Знак зодиака: Лев
Город: Киев
Семья: мама Алёна работает менеджером по продажам. С отцом не общается. Есть брат Илья.
Образование: Национальный университет государственной налоговой службы Украины (налоговое право).
Чем занимается: фотомодель.
Хобби: бокс, иногда йога. Работа Кати и есть ее хобби, которое помогает реализовывать тягу к путешествиям.
Цель в жизни: детская мечта – посетить все страны мира, иметь возможность помогать нуждающимся людям. Цель – саморазвитие, полноценная семья.
Идеал мужчины: высокий брюнет, самодостаточный и успешный в своей деятельности, любящий мир, со схожими взглядами и широким кругозором. Любящий узнавать и пробовать что-то новое.
Юлия
Возраст: 22
Знак зодиака: Овен
Город: Ровно
Семья: мама Людмила – волонтер, владелец благотворительного фонда. Папа Олег – коллекционер.
Образование: КНУКИМ (диктор и телеведущая).
Чем занимается: модель.
Хобби: путешествия, изучения культур.
Цель в жизни: открыть свое дело, быть успешным человеком, приносить пользу миру, а не разрушать его. Быть в гармонии с собой. Любить.
Идеал мужчины: нет.
Настя
Возраст: 21
Знак зодиака: Овен
Город: Бурынь, Сумская область
Семья: мама Оксана – хореограф. Отец Александр работает за границей. Очень теплые отношения с семьей. А самый дорогой человек в мире – брат Кирилл.
Образование: училище искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского (хореография).
Чем занимается: танцовщица.
Хобби: профессия Насти и есть ее увлечением. Любит путешествовать.
Цель в жизни: много путешествовать, встретить настоящую любовь.
Идеал мужчины: Ценит легкость в общении, чувство юмора, доброту, щедрость, умение постоять за свою женщину.
Лея
Возраст: 27
Знак зодиака: Козерог
Город: Киев
Семья: мама, Татьяна Владимировна, работает няней. Папа, Иосиф Абрамович, – частный предприниматель. Есть брат Роман – работает на СТО.
Образование: колледж театра и кино.
Чем занимается: мастер по маникюру. Продает одежду в интернете. Блогер.
Хобби: петь, писать стихи, помогать девочкам становиться лучше.
Цель в жизни: стать самодостаточной, создать семью.
Идеал мужчины: внешность для Леи – не главное. Важнее то, какой мужчина внутри. В идеале, чтобы избранник не курил и много не пил. Нравятся творческие личности. Обращает внимание на улыбку. Не переносит некрасивые зубы.
Святослава
Возраст: 28
Знак зодиака: Козерог
Город: Харьков
Семья: Мама Лариса Викторовна – домохозяйка, папа Алексей Алексеевич работает. Есть сестра Наталия и брат Владислав.
Образование: ХНУРЭ (экономическое).
Чем занимается: актриса.
Хобби: актерское мастерство, ораторское искусство, журналистика, живопись, мастер тату, парикмахер, вокал.
Цель в жизни: достичь всех целей, осуществлять свои мечты и мечты родных людей. Выжимать максимум из жизни. Увидеть и попробовать себя в новых сферах деятельности.
Идеал мужчины: идеальных нет, но отца считает лучшим.
Алиса
Возраст: 22
Знак зодиака: Рак
Город: Луганск
Семья: родители, Ирина и Виталий, работают в правоохранительных органах. Сестра Валерия учится в школе.
Образование: заканчивает магистратуру Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Чем занимается: помощник адвоката.
Хобби: активный отдых и спорт. Занимается TRX, посещает спортзал. Катается на лыжах, квадроциклах, коньках, роликах. Любит читать книги и проводить выходные в компании друзей в кино.
Цель в жизни: реализовать себя в работе, стать успешным юристом. Создать семью.
Идеал мужчины: добрый, заботливый, амбициозный. Алина считает, что эти качества присущи ей.
Даша
Возраст: 23
Знак зодиака: Близнецы
Город: Кривой Рог
Семья: папа Владимир – частный предприниматель, мама Елена – домохозяйка. Братья-близнецы Кирилл и Тимур – студенты.
Образование: Высшее. Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского, специальность – актерское мастерство драматического театра и кино.
Чем занимается: Гимнастка. Работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.
Хобби: путешествия.
Цель в жизни: детская мечта – стать олимпийской чемпионкой. На сегодняшний день – открыть свою студию.
Идеал мужчины: высокий харизматичный брюнет. Главное – чтобы был умным, добрым и щедрым. Желательно красивым.
Богдана
Возраст: 25
Знак зодиака: Козерог
Город: Киев
Семья: Мама Олеся Андреевна – бухгалтер. Папа Леонид Александрович — водитель на ЧАЭС. Сестра Лиза — помощник руководителя/переводчик.
Образование: КНУ им. Т. Шевченко, Институт журналистики. Магистр.
Чем занимается: владелица модельного агентства.
Хобби: пишет стихи, немного поет.
Цель в жизни: создание гармоничных отношений. Дальнейшее развитие своего агентства, запуск нового проекта, связанного с поэзией и создание авторской программы о сексе и отношениях.
Идеал мужчины: такой, чтобы Дана чувствовала с ним уверенность в завтрашнем дне, могла доверять и всегда быть собой. Высокий, с широкими плечами и красивой улыбкой. В идеале – светлые волосы и голубые глаза.
Алена
Возраст: 25
Знак зодиака: Рыбы
Город: Харьков
Семья: мама Оксана Павловна — разнарядчик в ХарьковГорЛифт.
Образование: ХНПУ им. Г.С. Сковороды (информатика).
Чем занимается: IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер).
Хобби: фотография, моделинг, pole dance, exotic dance.
Цель в жизни: создать крепкую семью, встретить любимого человека. Реализовать себя как фотографа.
Идеал мужчины: заботливый, решительный, высокий, брюнет, с хорошим чувством юмора.
Вика
Возраст: 26
Знак зодиака: Дева
Город: Полтава
Семья: мама Светлана работает врачом-педиатром. Отец Юрий – ветеринар.
Образование: Киевский национальный университет культуры и искусств (отельно-ресторанное дело).
Чем занимается: администратор в PR-агентстве.
Хобби: езда на лошадях, пешие прогулки, танцы, пение, рисование.
Цель в жизни: найти своего человека, построить с ним прочную, надежную семью, в которой тебя любят не за что-то, а вопреки всему. Стать прекрасной мамой как минимум двоих детей и быть для них примером для подражания.
Идеал мужчины: умный, внимательный и сильный духом. Не заносчивый, не самолюбив, не зануда. Чтобы хотелось за ним идти и прислушиваться. Чтобы умел выслушать, поддержать в трудную минуту, мог дать дельный совет как друг. Обращает внимание на красивый тембр голоса.
Алена
Возраст: 23
Знак зодиака: Овен
Город: Харьков
Семья: Мама – домработница, отец разводит кавказских овчарок. Сестры, Татьяна и Алла, работают в банке.
Образование: Харьковская государственная академия культуры (магистр аудиовизуального искусства и производства, телерепортер).
Чем занимается: два направления бизнеса: центр лазерной эпиляции и красоты и свой продакшн.
Хобби: танцы, тренажерный зал, караоке, бизнес-тренинги, знакомства с новыми, интересными людьми.
Цель в жизни: масштабировать свой бизнес, создать семью, в которой мужчина будет поддерживать желание Алены развиваться, работать на себя и при этом будет сильнее девушки.
Идеал мужчины: старше Алены, успешнее. Высокий, темные волосы, красивая речь, приятный тембр голоса, хорошая физическая форма. Любит детей, амбициозный, берет ответственность за двоих, уверенная походка, вкусно пахнет.
Яна
Возраст: 25
Знак зодиака: Стрелец
Город: Днепр
Семья: отец Андрей занимается сельским хозяйством.
Образование: НМетАУ (исследование металлургических процессов и физической химии).
Чем занимается: не работает.
Хобби: чтение, спорт, встречи с друзьями.
Цель в жизни: открыть мексиканскую закусочную в центре Киева.
Идеал мужчины: его нет.
Лера
Возраст: 25 лет
Знак зодиака: Овен
Город: Киев
Семья: мама Ирина – домохозяйка, папа Евгений – предприниматель.
Образование: менеджер социокультурной деятельности. Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.
Чем занимается: работает в интернет-магазине женской одежды.
Хобби: картины по номерам, спорт по праздникам.
Цель в жизни: построить крепкую семью.
Идеал мужчины: харизматичный, веселый, целеустремленный, уверенный брюнет.
Оля
Возраст: 22
Знак зодиака: Рыбы
Город: Дружковка, Донецкая обл.
Семья: мама, Олеся Анатольевна, занимается продажами, помогает Оле в небольшом бизнесе. У отца, Сергея Васильевича, свой бизнес. Есть сестры и брат: Ирина, Дарья, Василий. Младшие – учатся, старшая сестра проживает в другой стране.
Образование: КНЕУ имени Вадима Гетмана (экономист).
Чем занимается: работает в Верховной Раде Украины (помощник народного депутата).
Хобби: есть свое дело. Как говорит Оля, выращивает и продает "огород на подоконнике". Посещает спортзал.
Цель в жизни: в данный момент – реализовать все свои идеи. Поехать в кругосветное путешествие. Цель – прожить жизнь так, чтобы дети гордились. При этом быть обеспеченной и старость встретить где-то на островах.
Идеал мужчины: решительный и с хорошим чувством юмора.
Аня
Возраст: 26
Знак зодиака: Стрелец
Город: Киев
Семья: Родители — Алла Николаевна и Владимир Анатольевич – работают менеджерами.
Очень близка со своими родителями. Они – самые близкие друзья Ани.
Образование: КНУ имени Тараса Шевченко (юриспруденция).
Чем занимается: юрист.
Хобби: музыка, плавание.
Цель в жизни: счастливая крепкая семья.
Идеал мужчины: умный, заботливый, вежливый, преданный, ответственный, искренний, внимательный молодой человек с хорошим чувством юмора.
Лена
Возраст: 27
Знак зодиака: Весы
Город: с. Маяки, Одесская обл.
Семья: Папа Федор – фермер, мама Екатерина – домохозяйка. Сестра Любовь работает бухгалтером в Политехническом университете. Сестра Ольга – секретарь Беляевского суда.
Образование: Одесский национальный экономический университет (управление персоналом и экономика труда).
Чем занимается: работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации.
Хобби: танцы, езда на велосипеде.
Цель в жизни: реализоваться как женщина на 100%. Стать мамой, классной женой, подругой, дочерью и сестрой, при этом иметь свой ресторан и успешно им руководить.
Идеал мужчины: умный, с чувством юмора, добрый и красивый.
Наташа
Возраст: 25
Знак зодиака: Скорпион
Город: Днепр
Семья: Мама Ольга – соучредитель рекламного агентства. Брат Владимир – школьник.
Образование: факультет международной экономики (международные экономические отношения).
Чем занимается: Правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.
Хобби: путешествия, бизнес-проект, экстремальные виды спорта, танцы.
Цель в жизни: стать топовым профессионалом в своей нише. Создать счастливую гармоничную семью, путешествовать и наслаждаться каждым днем жизни.
Идеал мужчины: надежный, с отличным чувством юмора, добрый, щедрый, образованный, разумный, мудрый, ведет активный образ жизни, занимается спортом, разделяет интересы, развивается духовно, страстный, преданный, доверяющий, ростом от 175 см, улыбчивый, с красивой улыбкой и белыми зубами, искренний, спонтанный и креативный, ставит высокие цели и добивается их, думает масштабно, трудолюбив, гуманный, думает о людях, планете, любит детей и животных, разделяет взгляды насчет поедания мяса и питания в целом, обеспеченный, с чувством стиля, понимающий, знает иностранные языки, любит путешествовать, успешен в своей деятельности, любящий.
Анна
Возраст: 23
Знак зодиака: Близнецы
Город: Днепр
Семья: мама Юлия Михайловна работает медсестрой. Папа Павел Иванович – предприниматель. Сестра Карина – студентка.
Образование: КНУСА (землеустройство и кадастр).
Чем занимается: художница.
Хобби: бокс, верховая езда, книги.
Цель в жизни: совершить кругосветное путешествие, увидеть все 7 чудес света. А также, чтобы выступил Меладзе на свадьбе.
Идеал мужчины: open mind, воспитанный и образованный, лидер, заботливый, с чувством юмора, рассудительный.
Лиана
Возраст: 30
Знак зодиака: Весы
Город: Одесса
Семья: мама Нарине Юрьевна – домохозяйка, папа Самвел Рафикович — шеф-повар.
Образование:
КГПУ им. В. Винниченко (учитель русского и английского языков и литературы).
КГПУ им. В. Винниченко (управление учебным заведением)
ЮНПУ им. К.Д. Ушинского (аспирантура, кафедра педагогики)
Чем занимается: операционный директор в IT-компании.
Хобби: путешествия.
Цель в жизни: Мечта – посетить все страны в мире. Цель жизни — встретить мужчину, с которым сможет создать семью и разделять мечты.
Идеал мужчины: нет.
Кристина
Возраст: 23
Знак зодиака: Телец
Город: Угледар, Донецкая область
Семья: Мама Ирина работает на шахте. Сестра Виктория аниматор, путешествует по миру.
Образование: Среднее специальное. Макеевский педагогический колледж. Дошкольный педагог.
Чем занимается: последняя работа – детский аниматор. Сейчас работает над своим проектом (коллекция нижнего белья).
Хобби: психология, медитация.
Цель в жизни: реализовать свои желания и цели. На данный момент — это бутик нижнего белья. Цель жизни — не потерять себя, реализоваться, создать крепкую, любящую семью.
Идеал мужчины: мужчина, который несет ответственность за свое слово, свои действия. Мужественный, рассудительный, интересный, заботливый, с открытой душой.
Алина
Возраст: 24
Знак зодиака: Стрелец
Город: Корец, Ровенская обл.
Семья: мама Ирина – парикмахер, папа Николай – строитель.
Образование: Национальный университет водного хозяйства и природопользования (биржевая деятельность), Ровенский государственный гуманитарный университет (английская филология).
Чем занимается: менеджер по продажам, стилист.
Хобби: вокал, создание контента, макияж, прически.
Цель в жизни: найти человека с которым "екнет" сердце.
Идеал мужчины: чтобы принимал такой, какая есть. Не лицемерный и мудрый.
Все новые выпуски 10 сезона Холостяк 2020 будут выходит в пятницу в 19-00 на СТБ. Также смотреть онлайн и читать о новых выпусках можно будет на Главреде.