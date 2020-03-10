Мадонна отменила концерты из-за смертельной опасности

Мадонна неожиданно отменила свои концерты во Франции накануне самих мероприятий.
Певица Мадонна опасаясь смертельного коронавируса, отменила свои концерты во Франции 10 и 11 марта.
Причем, решение было принято не просто по прихоти Мадонны - по принятому новому министерскому указу в стране Франция отменяются все собрания с численностью людей более 1000 человек.
Организаторы концерта Мадонны официально извинились и пообещали вернуть деньги за билеты.
"Следуя министерскому указу о запрете на проведение мероприятий численностью более 1 тыс. человек, мы с глубоким сожалением объявляем об отмене двух последних шоу", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у французского топ-чиновника - министра культуры Франка Ристера.