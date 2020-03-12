"Росгвардеец *бнет в рожу": Шнуров высмеял фанатиков Путина

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров высказался о методах Владимир Путина и его фанатиках.
Сергей Шнуров в искрометном стихе высмеял сторонников Владимира Путина, которые во всему ему верят, и припомнил поддержку поправки, обнуляющей сроки Путина.
Сергей Шнуров в провокационном стихе описал диктаторский режим Владимира Путина.
"Путин слегка конституцию правил,
Будто боёв насмотревшись без правил,
Раз, левый сбоку, потом правой хук,
Чтоб избиратель выбрал без мук.
Спасибо Путин, - крикнет стократ
В нокдаун отправленный электорат!
Ты наш начальник, ты наш куратор -
Вождь мирового электората.
Выбрать тебя ещё раз, для нас честь,
Чтоб твоих сроков было не счесть.
Наше доверие ты отоваришь,
Правь нами вечно, спортивный товарищ.
Будь нашим тренером и игроком!
Бог плебисцита! Виват Избирком!
Выйдет он к людям в хрущебье лачуг
Наш альфа-мачо, - "Я вам заплачу,
Завтраком тёплым шкодникам вашим.
Вы всё болтаетесь, а мы всё пашем.
Есть зубочистка? Застряла икра.
Я на галерах, короче, как раб,
Думал о вас всё, ответственный ибо.
А за доверие, хули, спасибо.
Ну всё, пора мне работать, пока."
Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.
Люди опешив сперва от момента,
Сделали бурные аплодисменты", - пишет Шнуров.
"Не давайте,как на Украине клоуна выберем.... ослы!", "Да и х*й с ним", "Слишком много старых якорей, надо избавляться, пока море волнуется.", "А мы и пискнуть то не сможем, Ведь росгвардеец *бнет в рожу", "Вот про Путина известные люди никогда не лайкают", "За*бись. К сожалению другой будет точно такой же", - пишут в комментариях.
Ранее Шнуров написал стих Путину и народу России по поводу будущей конституции.