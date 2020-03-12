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"Росгвардеец *бнет в рожу": Шнуров высмеял фанатиков Путина

12 марта 2020, 07:01

Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров высказался о методах Владимир Путина и его фанатиках.

Шнуров высмеял фанатов Путина
Шнуров высмеял фанатов Путина / Instagram

Сергей Шнуров в искрометном стихе высмеял сторонников Владимира Путина, которые во всему ему верят, и припомнил поддержку поправки, обнуляющей сроки Путина.

Сергей Шнуров в провокационном стихе описал диктаторский режим Владимира Путина.

"Путин слегка конституцию правил,

Будто боёв насмотревшись без правил,

Раз, левый сбоку, потом правой хук,

Чтоб избиратель выбрал без мук.

Спасибо Путин, - крикнет стократ

В нокдаун отправленный электорат!

Ты наш начальник, ты наш куратор -

Вождь мирового электората.

Выбрать тебя ещё раз, для нас честь,

Чтоб твоих сроков было не счесть.

Наше доверие ты отоваришь,

Правь нами вечно, спортивный товарищ.

Будь нашим тренером и игроком!

Бог плебисцита! Виват Избирком!

Выйдет он к людям в хрущебье лачуг

Наш альфа-мачо, - "Я вам заплачу,

Завтраком тёплым шкодникам вашим.

Вы всё болтаетесь, а мы всё пашем.

Есть зубочистка? Застряла икра.

Я на галерах, короче, как раб,

Думал о вас всё, ответственный ибо.

А за доверие, хули, спасибо.

Ну всё, пора мне работать, пока."

Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.

Люди опешив сперва от момента,

Сделали бурные аплодисменты", - пишет Шнуров.

"Не давайте,как на Украине клоуна выберем.... ослы!", "Да и х*й с ним", "Слишком много старых якорей, надо избавляться, пока море волнуется.", "А мы и пискнуть то не сможем, Ведь росгвардеец *бнет в рожу", "Вот про Путина известные люди никогда не лайкают", "За*бись. К сожалению другой будет точно такой же", - пишут в комментариях.

Ранее Шнуров написал стих Путину и народу России по поводу будущей конституции.

Сергей Шнуров Владимир Путин новости шоу бизнеса
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