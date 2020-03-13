"Х*й вам": Сергей Шнуров ответил на предложение уйти из партии

Сергея Шнурова прорвало на тему комментариев в его адрес об необходимости уйти из политики. Лидер группировки Ленинград от души ответил советчиков.
Сергей Шнуров с юмором и отборным матом ответил своим хейтерам, которые требовали, чтобы он не шел на выборы с Партией Роста, и оставался петь в группе.
Шнуров специально для своих злопыхателей нарифмовал отборных матов в Instagram.
"В политику вскочил! По кòням!
Об обух стал хлестать я плеть.
Но здесь любого успокоят.
Пойду обратно песни петь.
Сыт я по горло и по Уши.
Гитара, самолёт, вокзал.
Жить снова станет еще лучше,
Как бывший президент сказал.
Все потому, что он не бывший,
А новый-старый президент.
С колен мы встанем ещё выше.
Ну что я всё об ерунде?
Прекрасно то, что так стабильно!
Никто иллюзий не питал.
Вновь Лёша будет делать фильмы,
Про то, как делал "капитал",
Тот, кто ему не отслюнявил.
И снова Вова. Что такова?
Приходят сны в кромешной яви.
Володин, дума, Терешкова.
И в отраженьях имитаций
Все не спеша *бут мыша.
Попробуй в этом разобраться
Без полбутылки крепыша.
В политику вскочил. По кòням!
Об обух стал хлестать я плеть.
Да, здесь любого успокоят.
Пойти обратно песни петь?
К несложной славе шаг навстречу.
Пусть придираются к словам
Но я, пожалуй, что отвечу
Политкорректнинько, - Х*й Вам", - пишет Шнуров.
Подписчики поддержали Шнурова и поняли его "тонкий намек".
"Серёжа обнулился и стих вдруг появился)", "Возвращайся лучше к своим любимым фанатам и слушателям, бросай политику!", "Ай шнуров, и рыбку ест и на х*й садится))", "Украли всё, даже надежду на светлое будущее! Бл@ть молодцы! ", "И ты туда же...От кормушки добровольно ещё никто сам не уходил...", "Хорошо ты переобулся", - пишут в комментариях.
Ранее Шнуров высмеял фанатиков Путина, и вызвал бурное обсуждение и осуждение от них в соцсети.