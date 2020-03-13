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"Х*й вам": Сергей Шнуров ответил на предложение уйти из партии

13 марта 2020, 12:47

Сергея Шнурова прорвало на тему комментариев в его адрес об необходимости уйти из политики. Лидер группировки Ленинград от души ответил советчиков.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров с юмором и отборным матом ответил своим хейтерам, которые требовали, чтобы он не шел на выборы с Партией Роста, и оставался петь в группе.

Шнуров специально для своих злопыхателей нарифмовал отборных матов в Instagram.

"В политику вскочил! По кòням!

Об обух стал хлестать я плеть.

Но здесь любого успокоят.

Пойду обратно песни петь.

Сыт я по горло и по Уши.

Гитара, самолёт, вокзал.

Жить снова станет еще лучше,

Как бывший президент сказал.

Все потому, что он не бывший,

А новый-старый президент.

С колен мы встанем ещё выше.

Ну что я всё об ерунде?

Прекрасно то, что так стабильно!

Никто иллюзий не питал.

Вновь Лёша будет делать фильмы,

Про то, как делал "капитал",

Тот, кто ему не отслюнявил.

И снова Вова. Что такова?

Приходят сны в кромешной яви.

Володин, дума, Терешкова.

И в отраженьях имитаций

Все не спеша *бут мыша.

Попробуй в этом разобраться

Без полбутылки крепыша.

В политику вскочил. По кòням!

Об обух стал хлестать я плеть.

Да, здесь любого успокоят.

Пойти обратно песни петь?

К несложной славе шаг навстречу.

Пусть придираются к словам

Но я, пожалуй, что отвечу

Политкорректнинько, - Х*й Вам", - пишет Шнуров.

Подписчики поддержали Шнурова и поняли его "тонкий намек".

"Серёжа обнулился и стих вдруг появился)", "Возвращайся лучше к своим любимым фанатам и слушателям, бросай политику!", "Ай шнуров, и рыбку ест и на х*й садится))", "Украли всё, даже надежду на светлое будущее! Бл@ть молодцы! ", "И ты туда же...От кормушки добровольно ещё никто сам не уходил...", "Хорошо ты переобулся", - пишут в комментариях.

Ранее Шнуров высмеял фанатиков Путина, и вызвал бурное обсуждение и осуждение от них в соцсети.

Сергей Шнуров новости шоу бизнеса Владимир Путин новости России
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