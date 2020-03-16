Солистка Go_A прореагировала на плохие прогнозы от букмекеров Евровидения

Группа Go-A / Instagram

Электрофолковая группа Go_A, выигравшая отбор от Украины на конкурс Евровидение-2020 в нидерландском Роттердаме, особенно не принимает во внимание котировки букмекеров.

Об этом в интервью Кате Осадчей рассказала солистка коллектива Екатерина Павленко. По ее словам, 27-е место в рейтинге, которую прочат коллективу букмекеры, мало что означают до начала репетиций.

"В финале нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 тысяч. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры, не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций "Евровидения". Сейчас мы на это вообще не обращаем внимания, все силы вкладываем в подготовку. Есть цель, чтобы украинская песня впервые прозвучала на сцене "Евровидения", — рассказала Павленко.

К слову, по последим букмекерским прогнозам, группа Go_A поднялась с 27-го места на 25-е.

Напомним, ранее музыканты Go_A поработали над новой версией песни Соловей для Евровидения - вместе с известным продюсером Русланом Квинтой. Однако пользователи Сети обновленную композицию не оценили.