"П*здец, прих*ела власть": Шнуров емко описал влияние Запада на русскую молодежь

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

В России МВД неожиданно обнаружило пагубное влияние на русскую молодежь зарубежных спецслужб, "чтобы дестабилизировать ситуацию в России". Сергей Шнуров не смог пройти мимо этого заявление, и оперативно нарифмовал ответ в своем Instagram.

"Спайс у нас дешевле водки

Нет кружков по-интересам.

АУЕ! и по наводке

Малолетний стал агрессор.

Доносил отца кроссовки.

Батю кончили на зоне.

Проза жизни. Зарисовки

В этом, да и в том сезоне.

Крепче уркаганской дружбы,

Ты в посёлке не найдёшь.

Видно вражьи спецслужбы

Соблазняют молодёжь", - пишет Шнуров.

Фанаты Шнурова стали бурно обсуждать его слова в комментариях.

"А не правительство ведёт ли по этому пути. Дети видят настроение взрослых и ведут себя так же... Уро...ы.", "Российское правительство сами дистобилизируют эту ситуацию!!!!", "Они в 18 что хотят? Работать еще не научились. Хотят в 18 ферари, насмотревшись фото в инстагрме", "Ахахахаха... стопудов!) Виноваты все кроме них... что за бред!)", "П*здец, во всём виноват Воландеморт!!", "В точку, дядь Серёж!!...", "Если детьми не заниматься их заинтересует чем-то кто то другой", "Интернет во всем виноват, когда уже его обрежут, вся духовность в телевизоре", "Видать прих*ела вЛАСТЬ .В своем дерьме виня чужие руки", - пишут в комментариях.

Ранее Шнуров неожиданно высказался об оккупации Крыма Россией.