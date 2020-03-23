"Крым наш!": Сергей Шнуров ошарашил всех новым стихом

Шнуров / instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров на фоне шабаша, который устроили в России из-за годовщины оккупации Крыма написал провокационный стих, который вызвал неоднозначную реакцияю у многих его сторонников.

Свой стих про Крым Сергей Шнуров опубликовал в Instagram.

"Крым наш, теперь чего же боле.

Никем не признанный, но ваш.

Но вы наверно поневоле,

От всех желаете оммаж

Услышать. Рабское единство

И строй фальшивых голосов.

Что не по вашему, всё свинство,

Нет у суждений полюсов.

Пусть общая дороговизна,

И есть свидетельства тому,

Ведь не один серьёзный бизнес,

Не открывается в Крыму.

И санкции, они ж на людях.

Всё собирается в коллаж.

Въ*бут за слово без прелюдий.

А так конечно, весь мир наш.", - пишет Шнуров.

В комментариях под его записью началась настоящая буря и скандал.

"скорее не простой дурень! он сделал выбор. талант у него, безусловно, есть. но не всегда талант и порядочность идут в одном флаконе.", "Ах*енно, дядь Сереж", "Ну ты и дурень Сережа", "Нам Крыш,куда же боле?!", "Шнур жжет", "Ну чё в них РЕАЛЬНО дышать?", "Как вам такое разрешают в нашей дерьмократической писать? Прям удивительно: поделитесь секретом.", "Красавчик!", "Серый, во даешь", "Крим це Україна!!! Путін х*йло!!!", "За вами уже выехали", "Ирония , ты - мать соблазна", "На злобу дня, Крымского дня. И да,Крым ваш ..", "Новое *бло в политике, встречаем - Сергей "Поживем-увидим" Шнуров!", "Бл*, супер ! Привет из Украины". - пишут в комментариях.

Ранее Сергей Шнуров высмеял священников РПЦ за введение "молитвы против коронавируса".

Как известно, Россия незаконно аннексровала Крым, захватив ключевые точки при помощи военных без опознавательных знаков в 2014 году. После этого под их контролем был проведен псевдореферендум, по результатам которого полуостров был присоединен к России, а на месте сформировано нелегитимное правительство, подчиненное Владимиру Путину.