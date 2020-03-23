"Крым наш!": Сергей Шнуров ошарашил всех новым стихом

Сергей Шнуров написал новый политический стих, который взбудоражил умы, и неожиданно разделил его подписчиков.
Сергей Шнуров на фоне шабаша, который устроили в России из-за годовщины оккупации Крыма написал провокационный стих, который вызвал неоднозначную реакцияю у многих его сторонников.
Свой стих про Крым Сергей Шнуров опубликовал в Instagram.
"Крым наш, теперь чего же боле.
Никем не признанный, но ваш.
Но вы наверно поневоле,
От всех желаете оммаж
Услышать. Рабское единство
И строй фальшивых голосов.
Что не по вашему, всё свинство,
Нет у суждений полюсов.
Пусть общая дороговизна,
И есть свидетельства тому,
Ведь не один серьёзный бизнес,
Не открывается в Крыму.
И санкции, они ж на людях.
Всё собирается в коллаж.
Въ*бут за слово без прелюдий.
А так конечно, весь мир наш.", - пишет Шнуров.
В комментариях под его записью началась настоящая буря и скандал.
"скорее не простой дурень! он сделал выбор. талант у него, безусловно, есть. но не всегда талант и порядочность идут в одном флаконе.", "Ах*енно, дядь Сереж", "Ну ты и дурень Сережа", "Нам Крыш,куда же боле?!", "Шнур жжет", "Ну чё в них РЕАЛЬНО дышать?", "Как вам такое разрешают в нашей дерьмократической писать? Прям удивительно: поделитесь секретом.", "Красавчик!", "Серый, во даешь", "Крим це Україна!!! Путін х*йло!!!", "За вами уже выехали", "Ирония , ты - мать соблазна", "На злобу дня, Крымского дня. И да,Крым ваш ..", "Новое *бло в политике, встречаем - Сергей "Поживем-увидим" Шнуров!", "Бл*, супер ! Привет из Украины". - пишут в комментариях.
Ранее Сергей Шнуров высмеял священников РПЦ за введение "молитвы против коронавируса".
Как известно, Россия незаконно аннексровала Крым, захватив ключевые точки при помощи военных без опознавательных знаков в 2014 году. После этого под их контролем был проведен псевдореферендум, по результатам которого полуостров был присоединен к России, а на месте сформировано нелегитимное правительство, подчиненное Владимиру Путину.