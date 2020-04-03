Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры

Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в пятом выпуске 3 апреля вынужден был рисовать пальцем на голой груди участницы во время свидания. В ту же неделю он снова устроил групповое свидание, на котором девушки добились,чтобы он наконец разделся. А на втором индивидуальном свидании Макс будет поражен до глубины души.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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На пятой неделе шоу Макс пригласит трех девушек на групповое свидание. А пройдет оно в одном из самых больших аквапарков Азии. Он заявил, чтоЧитайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 27-03-2020 - страстная встреча обожает активный отдых - люди могут раскрыть своего внутреннего ребенка.

Вместе с Максом в аквапарк поедут Наташа, Дана и Даша. И если главный герой предполагал в этот день веселье, то девушки поедут на свидание с некоторыми ожиданиями.

Помимо катания на горках, девушкам предложат бонусную программу для самых смелых. Проявив отвагу на разных по сложности спуска горках, спутницы Макса смогут получить приятные бонусы, которые, конечно же, касаются Холостяка. Среди них: мороженое на двоих, коктейль на двоих и даже массаж. Но по словам девушек, главный бонус ждал их на свидании.

"Я ждала этого момента – увидеть Макса топлес. И это наконец-то произошло", – скажет Дана.

Участницы также обрадуются тому факту, что и сами смогут продемонстрировать Холостяку свои фигуры. Как окажется, для одной из девушек спуск с крутой горки – настоящее испытание. Сможет ли она перебороть свой страх, и как это повлияет на решение Макса в конце недели?

Кроме того, у всех девушек на вилле будет возможность научиться древнейшей восточной технике. Каждая сможет выразить свои чувства к Максу на рисунке. Рисовать им нужно будет в необычный способ – красками на воде. В процессе творчества холостячки создадут удивительные картины. Что скажет Макс на Церемонии роз - целая эпопея

Пообщаться с Максом лично получат возможность две участницы – Вика и Настя. Первой на свидание с Холостяком поедет Настя. После того, как участница доверила Максу свои самые потайные переживания, он в свою очередь решит подарить ей позитивные эмоции.

Холостяк 2020 - 5 выпуск 03-04-2020 онлайн / СТБ

Макс встретит девушку на байке. Однако боевая Настя заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса! Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.

"Это вызывает двоякую реакцию", – признается Макс после диалога с участницей. Что это значит - загадка.

Второе индивидуальное свидание главный герой подготовит для Вики. Макс предложит участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстоит выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга! Несмотря на стеснение, Вика все же доверится Холостяку и разрешит ему рисовать на себе, и не просто где-то - она предложит Максу нарисовать ей что-то на груди, потому что, она нарисовала ему именно там.

Сама же девушка признается: "Когда он начал ко мне прикасаться, это было очень приятно. Он делал это нежно и красиво".

Холостяк 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн видео 03-04-2020 анонс:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.