Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел

Пятый выпуск 10 сезона Холостяка прошел 3 апреля. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участниц, кого выбрал Холостяк - читай на Главреде.
Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в пятым выпуске 3 апреля провел сразу три свидания за неделю, но на церемонии роз он выгнал только одну участницу. Свидания прошли с Наташей, Даной, Дашей, Настей, и Викой. Кое-то разочаровал его больше всего.
На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.
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Максим неожиданно решил, что шоу должна покинуть Наталья. Он признался, что она произвела на него очень приятное первое впечатление, но сегодняшнее свидание не подтвердило его ожиданий.
Возраст: 25
Знак зодиака: Скорпион
Город: Днепр
Семья: Мама Ольга – соучредитель рекламного агентства. Брат Владимир – школьник.
Образование: факультет международной экономики (международные экономические отношения).
Чем занимается: Правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.
Хобби: путешествия, бизнес-проект, экстремальные виды спорта, танцы.
Цель в жизни: стать топовым профессионалом в своей нише. Создать счастливую гармоничную семью, путешествовать и наслаждаться каждым днем жизни.
Идеал мужчины: надежный, с отличным чувством юмора, добрый, щедрый, образованный, разумный, мудрый, ведет активный образ жизни, занимается спортом, разделяет интересы, развивается духовно, страстный, преданный, доверяющий, ростом от 175 см, улыбчивый, с красивой улыбкой и белыми зубами, искренний, спонтанный и креативный, ставит высокие цели и добивается их, думает масштабно, трудолюбив, гуманный, думает о людях, планете, любит детей и животных, разделяет взгляды насчет поедания мяса и питания в целом, обеспеченный, с чувством стиля, понимающий, знает иностранные языки, любит путешествовать, успешен в своей деятельности, любящий.
Холостяк 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн видео 03-04-2020 кто ушел:
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