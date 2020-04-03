Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел

Холостяк 2020 5 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в пятым выпуске 3 апреля провел сразу три свидания за неделю, но на церемонии роз он выгнал только одну участницу. Свидания прошли с Наташей, Даной, Дашей, Настей, и Викой. Кое-то разочаровал его больше всего.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостяка в третьем выпуске Холостяк 2020 - читай на Главреде.

Максим неожиданно решил, что шоу должна покинуть Наталья. Он признался, что она произвела на него очень приятное первое впечатление, но сегодняшнее свидание не подтвердило его ожиданий.

Холостяк 2020 участницы - Наташа / СТБ

Возраст: 25

Знак зодиака: Скорпион

Город: Днепр

Семья: Мама Ольга – соучредитель рекламного агентства. Брат Владимир – школьник.

Образование: факультет международной экономики (международные экономические отношения).

Чем занимается: Правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании. Также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.

Хобби: путешествия, бизнес-проект, экстремальные виды спорта, танцы.

Цель в жизни: стать топовым профессионалом в своей нише. Создать счастливую гармоничную семью, путешествовать и наслаждаться каждым днем жизни.

Идеал мужчины: надежный, с отличным чувством юмора, добрый, щедрый, образованный, разумный, мудрый, ведет активный образ жизни, занимается спортом, разделяет интересы, развивается духовно, страстный, преданный, доверяющий, ростом от 175 см, улыбчивый, с красивой улыбкой и белыми зубами, искренний, спонтанный и креативный, ставит высокие цели и добивается их, думает масштабно, трудолюбив, гуманный, думает о людях, планете, любит детей и животных, разделяет взгляды насчет поедания мяса и питания в целом, обеспеченный, с чувством стиля, понимающий, знает иностранные языки, любит путешествовать, успешен в своей деятельности, любящий.

Холостяк 10 сезон 5 выпуск смотреть онлайн видео 03-04-2020 кто ушел:

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