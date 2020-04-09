"Спасибо Зеленскому": Игорь Николаев прокомментировал свою болезнь

Игорь Николаев / showbiz.mediasole.ru

Российский эстрадный певец Игорь Николаев, которого подозревали в заражении коронавирусом от Льва Лещенко, рассказал, как работали врачи в Коммунарке, и о лечении пневмонии.

Игорь Николаев поблагодарил своих лечащих врачей из Коммунарки за выздоровление от пневмонии.

"ОГРОМНОЕ СПАСИБО МОИМ ВРАЧАМ Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсёстрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! ПНЕВМОНИЯ отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!", - написал он в Instagram.

Не все стали поздравлять Игоря Николаева с выздоровлением, некоторые в комментариях поинтересовались по поводу карантина, коронавируса и мер безопасности, за что публично были загноблены, как самим Николаевым, так и его поклонниками.

"Вы же публиковали отрицательный результат анализа на короновирус?", "да, публиковал. И где противоречие? Вы же не утруждаете себя прочесть текст до конца, я же написал, что была пневмония", "Извините,а если у вас не был поставлен коронавирус,то зачем вокруг вас круглые сутки находились врачи не снима маски костюмы и т.д????", - писали люди.

Напомним, Игорь Николаев попал в скорой в Коммунарку вечером 26 марта, через время после госпитализации Льва Лещенко.

Игорь Николаев сдал анализы, они оказались отрицательными, затем ещё одни — они тоже показали, что Николаев не заражен.

Тем не менее, он провел в коммунарке с 26 марта, после госпитализации Льва Лещенко.