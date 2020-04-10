Надежда Бабкина находится в инфекционном боксе - подробности

НАдежда Бабкина / Facebook

Надежда Бабкина лечит тяжелую пневномнию в столичной больнице. Бабкина болеет уже давно, и у нее все симптомі коронавируса, но тесты и анализы отрицательны. Вначале близкие сообщали, что Бабкина в реанимации, теперь, стало известно, что она лечится в специальном боксе.

О том, что Надежда Бабкина сейчас находится в инфекционном боксе, рассказал её пресс-секретарь Александр Велор.

"Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть, чтобы ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр", – сообщил Велор изданию Стархит.

По его словам Бабкиной регулярно делают проверки на коронавирус, но несмотря на симптомы, они все отрицательны.

"Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно (Надежду Георгиевну увезли 1 апреля), то, наверное, два или три уже провели, и врачи остановились на осложненной пневмонии", - сообщил он об диагнозе Бабкиной.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина находится на аппарате ИВЛ в коме в реанимации в искусственной коме.

До этого пошли слухи, что Бабкина могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко.

Вечером 6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с подозрением на коронавирус в Москве, и в больнице находится еще с 1 апреля.