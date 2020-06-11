Елена-Кристина Лебедь попала к секс-мошеннику

Елена-Кристина Лебедь / Instagram

Чаще всего аферистов можно встретить либо на сайтах знакомств, либо купли-продажи. Но в соцсетях их также более чем достаточно. Поэтому нужно быть внимательным. Но, по рекомендации одного из поклонников Аферистов в сетях, которых снимает Новый канал, ведущая Елена-Кристина Лебедь наткнулась на липового секс-коуча.

"Все началось за два дня до того. Нам написала девушка и попросила проверить профиль секс-коуча, которая обещает кавалера-олигарха. Все ее услуги – с гарантией, однако стоят недешево – 150 долларов", – рассказывает Елена-Кристина Лебедь Главреду.

Ведущая Аферистов в сетях – проекта, который не один год с успехом показывает НовыйЧитайте также"Начали мне угрожать": журналист Тайного агента сделала откровенное признание канал, решила проверить секс-наставницу. И обалдела, оказавшись с ней один на один. Женщина учила Елену-Кристину Лебедь, как открыть кетчуп губами или без помощи рук выпить содержимое бокала. А напоследок предложила ведущей помахать перед своим объектом соблазнения… трусами.

Елена-Кристина Лебедь / Пресс-служба

"С фантазией у аферистов все хорошо. Да и сценарии мутят, что Спилберг нервно кашляет в углу. Словом, этот сезон – настоящая встряска для мозга, нервов и эмоций", – смеясь, говорит Елена-Кристина Лебедь.

Какие еще мошенничества раскроет Елена-Кристина Лебедь. И все ли они закончатся улыбкой, как афера с секс-коучем? Смотрите каждый вторник в 19:00 в проекте Аферисты в сетях, который показывает Новый канал.