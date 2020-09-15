Участница Танців з зірками открыла Академию гимнастики для девочек

Анна Ризатдинова / Instagram

Бронзовая призерша Олимпийских игр, финалистка Танців з зірками 2019 Анна Ризатдинова еще после финала шоу устраивала мастер-классы и ездила по приглашению для преподавания уроков гимнастики. Теперь она серьезно подошла к вопросу, и открыла свою школу. Ризатдинова будет тренировать будущих чемпионок. И первое занятие в своей Академии проведет уже 15 сентября.

"Я хочу в первую очередь создать место, куда бы детям хотелось приходить, – рассказывает Ризатдинова. – И чтобы мы воспитали не одного чемпиона, который в будущем достойно будет представлять Украину на мировой арене. Поэтому я очень волнуюсь перед открытием".Читайте такжеТанці з зірками 2019: 14 выпуск 3 сезона смотреть онлайн финал 24-11-2019

Анну Ризатдинову повели на первые спортивные занятия в 5 лет, и тогда учителя не разглядели в ней возможный будущий талант.

"Сказали, что у меня неровные и короткие ноги, слишком широкие плечи и бедра. И вообще нет ни растяжки, ни гручкости, – вспомнила украинская чемпионка. – Тогда эти слова вызвали у меня невероятный стресс. Но сейчас я с уверенностью могу заявить: это не значит, что ребенок не должен заниматься".

Спортсменка решила открыть свою Академию гимнастики, в которой к каждому ребенку будет индивидуальный подход. Анна Ризатдинова не только будет присутствовать на каждом занятии, но и самостоятельно тренировать будущих чемпионов.

Анна Ризатдинова / Пресс-служба

"Я получаю огромное удовольствие от тренировки детей: когда они счастливы бегут ко мне на занятия и счастливые возвращаются домой, – говорит бронзовая призерша Олимпийских игр. – Также у меня есть амбиции воспитать чемпиона. Но сделать это не с помощью прессинга, как это принято в спорте. Я буду объяснять, что такое трудолюбие и настойчивость, без унижений и повышенного голоса".

В свою школу Ризатдинова нашла профессиональных тренеров, хореографа и даже психолога.

Школа открылась на Правом берегу недалеко от центра. Все подробности Анна Ризатдинова сообщает в своих соцсетях. Обучение в ее школе будет бесплатным для всех желающих детей заниматься у нее после регистрации на сайте.

Напомним, что в новом сезоне шоу Танці з зірками 2020 также принимает участие спортсмен - футболист Сергей Мельник, которого попросила поддерживать Слава Каминская.