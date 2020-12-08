Анна Ризатдинова продает свой уникальный символ с Олимпиады на аукционе

Анна Ризатдинова / Пресс-служба

Финалистка Танці з зірками 2019, бронзовая победительница Олимпийских игр в 2016 году Анна Ризатдинова не только открыла школу спорта для девочек в Киеве. В 2020 году она выпускает свой первый мемуар о спортивной карьере, которй она писала год.

Анна Ризатдинова написала книгу "Мой роман со спортом", и в нем спортсменка рассказывает обо всех трудностях, что ей пришлось пройти к бронзовой медали. Ризатдинова признается: автобиография далась ей непросто. И по случаю презентации книги широкой общественности Олимпийская призерша решила устроить благотворительный аукцион, на котором продает свой дорогой символ победы.

"В благотворительности не может быть никакой цели, кроме цели помочь, – говорит Анна Ризатдинова. – Аукцион книги – это только первый шаг на пути к созданию собственного благотворительного фонда, который будет наполняться не только благодаря взносам всех желающих, но и с процентов от каждого из моих проектов".Читайте такжеАнна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником

Анна Ризатдинова - Мой роман со спортом / Пресс-служба

Устроила благотворительный аукцион художественная гимнастка в своем Instagram. И в качестве лотов выставила первый экземпляр книги "Мой роман со спортом" и ленту, с которой выступала на Олимпиаде в Рио в 2016 году.

"Хорошо помню момент, когда в последние дни подготовки к Олимпийским играм лежала заплаканная от истощения. Тогда пообещала себе: когда все закончится – напишу книгу", - призналась Ризатдинова.

Она заметила, что книга получилась очень откровенной.

"Я поделилась переживаниями и проблемами, что беспокоили меня в течение всей спортивной карьеры. Не менее ценной для меня есть и лента. Я храню все предметы, с которыми выступала в день финала, – обруч, мяч, булава, лента и костюмы. Все находится в квартире на видном месте. Одновременно с этой лентой я достигла максимума. Поэтому буду только счастливой, если еще какой-то гимнастке она принесет успех и олимпийскую медаль", - объяснила девушка.

Анна Ризатдинова / Пресс-служба

Аукцион Ризатдиновой действителен до 17 декабря. Тогда же Анна Ризатдитова в прямом эфире в Instagram озвучит сумму, которую передаст на благотворительность, а именно для помощи лечения коронавируса.

Полученные на аукционе деньги будут направлены на покупку кислородного концентрата для Киевской городской клинической больницы №1 для лечения больных Covid-19.