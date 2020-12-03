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Бабло, тёлочки и район: эксперт объяснил популярность российских артистов в Украине

3 декабря 2020, 18:28

Эксперт рассказал, почему украинцы оказались поклонниками российской музыки.

Почему российская музыка доминирует в Украине / pixabay

Украинский продюсер Денис Путинцев рассказал, почему украинцы продолжают чаще слушать российскую музыку, и в чем проблема украинских артистов.

По его словам, российский рынок очень чутко чувствует конъюнктуру, в отличие от украинского шоу-бизнеса.

"Они поют о "пацанчиках на районе", о "бабле" и "телочках", что мы видим и у себя в каждом районе и дворе, причем не только в мегаполисах, но и в регионах. К сожалению, такие дворы одинаковы, что в Украине, что в России, что в Беларуси, что в любом другом постсоветском государстве. Мне кажется, что украинские артисты в этом плане проигрывают, потому что они пытаются заниматься творчеством, больше реализовываются. В основной своей массе украинских артистов часто тянет в андеграундную альтернативу. А в России - это чистый маркетинг и бизнес", - рассказал Путинцев Главреду.

Он также отмечает, что украинским музыкантам нужно давно смотреть не на то, что хорошо работает и продается на российском рынке, а брать во внимание европейские и мировые тренды, как это стали делать молодые российские артисты.

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"Безусловно, и российский рынок копирует европейский, но он правильно это делает с учетом своих реалий. А мы в это время пытаемся угодить всем и в итоге не угождаем никому", - говорит продюсер.

Как ранее сообщал Главред, Google назвал десять самых популярных в Украине клипов 2020 года.

Так, в топ-10 клипов, которые неизменно занимали первые места в трендах, только две видеоработы украинских артистов - это украинская группа Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

При этом первые позиции занимают российские исполнители, Клава Кока и Niletto, Morgenshtern и Элджей, Тимати, Баста и Zivert.

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