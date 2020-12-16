Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото

Татьяна Котова / Instagram

Российская певица Татьяна Котова, которая строит сольную карьеру и занимается моделингом, снялась полностью голой в постели.

Бывшая Мисс Россия 2006 Татьяна Котова в Instagram поделилась своими трудностями на работе, и снялась в пикантной фотосессии.

"Мой декабрь почти без сна, поздно ложусь, мало сплю. Стараюсь успевать заниматься спортом, питаться полезным, планирую сразу несколько проектов на следующий год, работаю на съёмках все чаще организатором и моделью и всеми сразу. Не хватает только медитаций на этом чудесном белье из тенселя, я их честно не особо делаю. А как пролетают последние декабрьские деньки у тебя?", - пишет она.

На фото, которое для нее сделала фотограф Федотова Валерия, певица позирует на постели с бельем из тенселя, демонстрируя, что она полностью голая. Девушка показывает соблазнительные формы, демонстрирует пышную грудь и аппетитные ягодицы.

Татьяна Котова / instagram.com/kottova/

"любуюсь твоими фото. Побольше бы таких горячих, Татьяна, можно?",

"Какая чудесная фотография, и белье невероятно красивое вы трудитесь как пчёлка, не забывайте тоже отдыхать",

"Что вы вытворяете с нашими сердцами, у нас же вдохновения полные штаны на 3 года вперед будет",

"С такой дамой. Я бы тоже почти не спал)))",

Напомним, 35-летняя Татьяна Котова начала сольную карьеру в 25 после ухода из ВИА Гры. Сейчас у нее своя дискография синглов и альбомов.

Ранее голая Антита Луценко взбудоражила фантазию пикантными фото.