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Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото

16 декабря 2020, 07:43

Певица и модель Татьяна Котова, которая ранее была в составе популярной женской группы, поделилась голым фото.

Татьяна Котова
Татьяна Котова / Instagram

Российская певица Татьяна Котова, которая строит сольную карьеру и занимается моделингом, снялась полностью голой в постели.

Бывшая Мисс Россия 2006 Татьяна Котова в Instagram поделилась своими трудностями на работе, и снялась в пикантной фотосессии.

"Мой декабрь почти без сна, поздно ложусь, мало сплю. Стараюсь успевать заниматься спортом, питаться полезным, планирую сразу несколько проектов на следующий год, работаю на съёмках все чаще организатором и моделью и всеми сразу. Не хватает только медитаций на этом чудесном белье из тенселя, я их честно не особо делаю. А как пролетают последние декабрьские деньки у тебя?", - пишет она.

На фото, которое для нее сделала фотограф Федотова Валерия, певица позирует на постели с бельем из тенселя, демонстрируя, что она полностью голая. Девушка показывает соблазнительные формы, демонстрирует пышную грудь и аппетитные ягодицы.

Татьяна Котова
Татьяна Котова / instagram.com/kottova/

"любуюсь твоими фото. Побольше бы таких горячих, Татьяна, можно?",

"Какая чудесная фотография, и белье невероятно красивое вы трудитесь как пчёлка, не забывайте тоже отдыхать",

"Что вы вытворяете с нашими сердцами, у нас же вдохновения полные штаны на 3 года вперед будет",

"С такой дамой. Я бы тоже почти не спал)))",

Напомним, 35-летняя Татьяна Котова начала сольную карьеру в 25 после ухода из ВИА Гры. Сейчас у нее своя дискография синглов и альбомов.

Ранее голая Антита Луценко взбудоражила фантазию пикантными фото.

Татьяна Котова ВИА Гра новости шоу бизнеса
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