"А помнишь?": Дан Балан показал трогательное видео с Тиной Кароль

Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

В финале 10 сезона Голос країни Тина Кароль и Дан Балан спели совместно песню "Помнишь", которую записал Дан Балан. Спустя какое-то время он опубликовал видео с бэкстейджа в своем Instagram.

Молдавскому "Дракуле" Дану Балану и украинской красавице Тине Кароль приписывают близкие отношения еще с 9 сезона Голоса, и время от времени они радуют поклонников милыми высказываниями или выходками в эфире.

"А помнишь? Хотела быть другой, самой разной...и черпать всю любовь ..все, и сразу....", - подписал видео Дан Балан, добавив теги "помнишь" и отметив Тину Кароль.

Тина Кароль и Дан Балан в суперфинале "Голоса страны-10": смотрите видео онлайн:

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