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Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни

14 мая 2021, 17:47

В Сети обсуждают, что на самом деле было между Тиной Кароль и Даном Баланом.

Дан Балан
Дан Балан и Тина Кароль на шоу Голос країни / instagram.com/danbalan/

Многие зрители шоу Голос країни с приходом исполнителя на проект заметили, что между Тиной Кароль и Даном Баланом проскочила искра. Они дали проекту трогательные и смешные моменты, которые вызвали восторг у зрителей.

На фоне этого в Сети сформировалась группа "шипперов", которые поддерживали возможность романтических отношений между Тиной и Даном - "ДанТина". На шоу много шутили на эту тему, что поддержало идею реальности отношений между артистами.

Дан Балан в своем Instagram рассказал, что было на самом деле у него с Тиной.

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской.. то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали... и сами решили, что был какой-то обман... а то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю".. он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... то, что все и заметили в эфирах.. без никакого обмана... в общем я посчитал нужным это разьяснить...", - пишет он.Читайте такжеПоявилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины Кароль

Дан Балан
Дан Балан / instagram.com/danbalan/

"Вот вам официальное заявление", "Я одна не поняла радоваться или плакать?", "Однозначно радоваться. Тут же и так всё понятно..всё проще простого..кто вам сказал, что искренняя дружба не переросла в любовь", "Девушки, выдыхаем, у каждой ещё есть шанс", "Дан, вдумчивые фанаты и так все поняли сразу.))", - пишут в комментариях

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Как известно, недавно в выступлении, креативный продюсер 1+1 Владимир Завадюк сказал, что отношения были "синтетическими". После этого появилась новая информация о "лавстори" Тины Кароль и Дана Балан.

Руководитель больших проектов 1+1 подробно объяснил, что было между артистами, и о чем он говорил в своем выступлении.

Дан Балан впервые пришел на шоу Голос країни в 2019 году и его подопечный выиграл проект.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Тина Кароль Голос країни Dan Balan новости шоу бизнеса Голос Країни 10 сезон онлайн
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