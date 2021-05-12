На 1+1 сделали заявление об отношениях Кароль и Балана на Голосі країни

Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

Креативный продюсер 1+1 Владимир Завадюк прокомментировал отношения тренеров проекта Голос країни Тины Кароль и Дана Балана.

Как известно, с приходом Дана многим поклонникам показалось, что между ними с Тиной "проскочила искра", что стало поводом их "шипперить", то есть придумывать им роман. Так появились даже фанаты Дантины - которые верили в отношения между исполнителями.

Глава больших телевизионных проектов 1+1 прокомментировал реальную ситуацию и опроверг ложные интерпретации своих высказываний.

"Судя по всему, слова для моего выступления были выбраны не слишком удачно, повлекшее изрядное количество ложных интерпретаций. Прежде всего, я выразил свое личное мнение и видение как продюсера. В наших шоу важное - душа и наличие "химии" между тренерами. В том и есть задача продюсера, чтобы вовремя это заметить и показать", - объяснил он в Instagram.

Мужчина добавил, что стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на его глазах во время съемок шоу Голос страны и на экранах многомиллионной аудитории телезрителей. Он не раз замечал симпатию между артистами.Читайте такжеТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях

"Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания. И поблагодарить Дана Балана за нерв, который он принес в "голос". А Тине Кароль за многолетнее сотрудничество, которое позволило создать много успешного контента. Уверен, еще много впереди", - извинился он.

Также Владимир Завадюк поблагодарил зрителей за любовь и поддержку проектов, и пообещал сюрпризы в новых сезонах.

Напомним, что в финале шоу Голос країни Тина Кароль объявила об уходе с проекта и предложила заменить себя Юлией Саниной.

До этого в интервью Тина Кароль рассказывала, что был период, когда она хотела закончить карьеру певицы.

Дан Балан впервые пришел на шоу Голос країни в 2019 году и его подопечный выиграл проект.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.