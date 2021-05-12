УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

На 1+1 сделали заявление об отношениях Кароль и Балана на Голосі країни

12 мая 2021, 13:54

Появилась новая информация о "лавстори" Дана Балана и Тины Кароль.

Тина Кароль и Дан Балан
Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

Креативный продюсер 1+1 Владимир Завадюк прокомментировал отношения тренеров проекта Голос країни Тины Кароль и Дана Балана.

Как известно, с приходом Дана многим поклонникам показалось, что между ними с Тиной "проскочила искра", что стало поводом их "шипперить", то есть придумывать им роман. Так появились даже фанаты Дантины - которые верили в отношения между исполнителями.

Глава больших телевизионных проектов 1+1 прокомментировал реальную ситуацию и опроверг ложные интерпретации своих высказываний.

"Судя по всему, слова для моего выступления были выбраны не слишком удачно, повлекшее изрядное количество ложных интерпретаций. Прежде всего, я выразил свое личное мнение и видение как продюсера. В наших шоу важное - душа и наличие "химии" между тренерами. В том и есть задача продюсера, чтобы вовремя это заметить и показать", - объяснил он в Instagram.

Мужчина добавил, что стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на его глазах во время съемок шоу Голос страны и на экранах многомиллионной аудитории телезрителей. Он не раз замечал симпатию между артистами.Читайте такжеТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях

"Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить ошибочная интерпретация моего высказывания. И поблагодарить Дана Балана за нерв, который он принес в "голос". А Тине Кароль за многолетнее сотрудничество, которое позволило создать много успешного контента. Уверен, еще много впереди", - извинился он.

Также Владимир Завадюк поблагодарил зрителей за любовь и поддержку проектов, и пообещал сюрпризы в новых сезонах.

Напомним, что в финале шоу Голос країни Тина Кароль объявила об уходе с проекта и предложила заменить себя Юлией Саниной.

До этого в интервью Тина Кароль рассказывала, что был период, когда она хотела закончить карьеру певицы.

Дан Балан впервые пришел на шоу Голос країни в 2019 году и его подопечный выиграл проект.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Тина Кароль Dan Balan Голос Країни 10 сезон онлайн Голос Країни 11 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «На 1+1 сделали заявление об отношениях Кароль и Балана на Голосі країни». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Эксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на УкраинуЭксперт раскрыл сценарий удара США по РФ в случае новой атаки на Украину Путин все больше похож на загнанную крысуПутин все больше похож на загнанную крысу Путин получил золотую акциюПутин получил золотую акцию Опубликованы фото с выступления жены Лещенко Dj Nastya в МосквеОпубликованы фото с выступления жены Лещенко Dj Nastya в Москве В Украине кардинально поменяется погода 9 маяВ Украине кардинально поменяется погода 9 мая

Последние новости

14:24
Нардепа грабанули в поезде: унесли сумку с десятками тысяч гривен
14:15
Зоны карантина в стране: какие области в Украине остались "оранжевыми" Фото Видео
14:13
В Сеть попали "живые" фото нового смартфона Samsung Galaxy F52 Фото
13:54
На 1+1 сделали заявление об отношениях Кароль и Балана на Голосі країни
13:35
Мигрень или инсульт: четыре главных отличия Видео
Реклама
13:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
13:31
В магазине Steam можно выгодно закупиться играми Electronic Arts
13:27
Степанов назвал дату доставки в Украину новой партии вакцины Pfizer Видео
13:12
Как улучшить настроение с помощью еды: американцы нашли простой способ Видео
13:11
Таран объяснил, что не так с отводом войск России от границы Украины Видео
13:04
СБУ назвала реальную причину запрета Моргенштерна в Украине Видео
12:58
У Зеленского пояснили, почему Мендель еще работает пресс-секретарем президента Видео
12:51
Врачи назвали правильное время для чистки зубов Видео
12:50
Майские события, потрясшие мир и Украину мнение
12:33
Из-за новой криптовалюты в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD Видео
12:19
Уменьшает переедание и защищает сердце: назван продукт, продлевающий жизнь Видео
12:18
"Большая стройка": разбитая дорога к Белому озеру на Полесье превращается в современную трассу
12:04
Солистка Go-A рассказала о любви к русским и концертах в РФ Видео
11:56
Рейтинг партий: названы политсилы, которым украинцы доверяют бразды власти Видео
11:53
На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"
Реклама
11:49
Конфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалации Видео
11:47
Метинвест в первом полугодии заплатит 10 миллиардов гривень налога на прибыль
11:44
Жена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Видео
11:36
Крупнейшая еврейская организация Украины поддержала строительство мемориала в Бабьем Яру
11:28
Синоптик назвала даты прихода в Украину жары до +30 Видео
10:57
"Натуральные орешки": Леся Никитюк обольстительно показала попу как у Ким
10:49
Чат с экс-министром экономики Виктором Сусловым
10:45
Назван метод контрацепции, который может вызвать рак груди Видео
10:39
США дадут Киеву технику для укрепления военных позиций в Черном море Видео
10:17
Десяток колото-резаных ран: в Сумах чуть не убили адвоката и президента местного ФК Видео
10:06
На Прикарпатье в BMW Х5 отправили гранату, был взрыв Фото
10:00
Медведчук сообщил, где находится после обысков и раскрыл свои планы Видео
09:46
Что пожелать на День медсестры 2021: поздравления и открытки
09:44
США официально похвалили Украину за санкции против Медведчука и Козака Видео
09:33
Кровавый расстрел в школе в Казани: СМИ узнали, как стрелок пытался замести следы Видео
09:17
Медведчук при Порошенко расслабился и "потерял берега" мнение
09:07
В Киеве на Соломенке подстрелили мужчину
08:59
"Поддержка жертв режима Путина": Лещенко сказал, зачем его жена выступила в РФ Видео
08:44
Зачем украинцам из ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в Госдуму мнение
08:26
Не безобидная: в чем опасность местной анестезии Видео
Реклама
08:15
Коронавирус 12 мая: за сутки вдвое выросло число новых больных Видео
08:00
"Спусковой крючок для Путина": эксперт раскрыл, как и почему РФ может напасть на Украину Видео
07:57
Раскрыты подробности обыска в доме Медведчука в Киеве Видео
07:44
Почему челка - худшее, что вы можете сделать с волосами Видео
07:15
"Кайф": Илона Гвоздева показала набухшие соски на горячем пляже Фото
06:56
Обострение конфликта Израиля и Палестины: в ЦАХАЛ заявили о ликвидации верхушки военной разведки ХАМАС Видео
06:52
Россия готовит для Украины "троянского коня" мнение
06:30
Эксперт оценил шансы РФ добыть воду для Крыма на дне Азовского моря Видео
06:03
Чем полезен и чем вреден для тела отказ от мяса Видео
05:28
Путин сделал важный шаг для закрытия от Запада данных об армии России
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять