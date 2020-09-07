Deftones исправили ошибку с перепутанными Киевом и Москвой

Deftones / Twitter

Американская группа Deftones, которая известна своими невероятными хитами, попала впросак в день объявления участия в фестивале UPark в Киеве.

Deftones согласились стать хэдлайнерами 13 июля на фестивале в 2021 году, но, когда решили порадовать поклонников новостью, то оплошали, и перепутали страны.

Deftones случайно написали, что собираются на концерт на фестиваль UPark в Москву вместо Киева, и опубликовали эту новости с постером на украинском языке в соцсетях.

Однако, их поклонники - и украинцы, и американцы, заметили катастрофическую ошибку, и стали забрасывать их комментариями с просьбой исправить ее.Читайте такжеDeftones опозорились и перепутали Киев и Москву

Учитывая разницу в часовых поясах, для Украины посты "провисели" в сети почти целый день, но администраторы соцсетей исправили их, убрав название города только вечером 7 сентября.

Напомним, что фестиваль UPark 2021 пройдет 9, 10, 11, 13 и 15 июля.

Deftones и Gorillas идеально впишутся в мощный лайн-ап UPark Festival 2021 года. В первый день фестиваля - 9 июля, выступят My Chemical Romance - одна из самых успешных альтернативных групп 2000-х, легендарная поп-панк группа SUM41 и валлийская группа Neck Deep. 10 июля к ним присоединятся The Offspring и Zebrahead, а 15 июля на сцене фестиваля выступят Royal Blood и Twin Atlantic.