Дочь Меладзе сломала шею - появились подробности состояния девушки

Арина Меладзе / instagram

18-летняя Арина Меладзе в своей Instagram-Stories опубликовала сообщение, в котором поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что все не так плохо, как могло быть, поскольку сломан у нее только один позвонок.

Также Арина посоветовала подписчикам следить за собой.

"Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте осторожны", - пишет девушка.

Арина Меладзе до сих пор не раскрывала причину травмы.

Как известно, Арина родилась в браке Валерия Меладзе с первой женой Ириной Малухиной. Кроме Арины, от первой жены у певца есть еще две дочери - Инга и София.

Арине Меладзе 18 лет, она ведет непубличный образ жизни - даже 18-летие она отмечала тайно, и о празднике стали известно благодаря фото родителей в соцсетях.

Валерий и Ирина развелись в 2014 году, дочки остались с матерью, но общались и с отцом.