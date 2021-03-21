Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои

Голос Країни 11 сезон 9 выпуск 21-03-2021: смотреть онлайн / 1+1

Вторая неделя вокальных боев на шоу Голос країни 2021 после тренировочного лагеря отметилась тем, что в 9 выпуске бороться будут уже профессиональные певцы Надежда Мейхер и Никита Ломакин. Кроме того, Мейхер готовит неожиданное выступление перед тренерами. Не желая расставаться со своими участниками, тренеры предложат сформировать дуэт - это уже не первый подобный случай на шоу Голос.

За право принимать участие в нокаутах схлестнулись участники команд Олега Винника, Тины Кароль, Монатика и Нади Дорофеевой. В

Напомним, на вокальных боях участники будут соревноваться за победу на Голосе, исполняя на сцене одну песню дуэтом. По результатам боев в командах тренеров останутся всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" - после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника, который проиграл.

Первыми за право выйти в прямые эфиры будет бороться команда Тины Кароль. Бывший соперник вокалиста Alekseev Денис Потреваев и певица Евгения Фролова исполнят лирический хит под названием Не болей.

"Шесть лет назад победу в вокальных баттлах одержал уже известный певец Alekseev. Я сделал для себя выводы и в этот раз готов пройти дальше. Я очень хорошо отношусь к Жене, но я уверен, что мне этот шанс нужен больше, чем ей. Нужно вылезти из кожи вон, чтобы победить в баттле, и я это сделаю, - говорит Денис Потреваев.

Порадует зрителей Никита Ломакин с Сауле Жумабековой. Артисты исполнят мировой хит артиста The Weeknd Earned It.

"Все что происходит со мной на Голосі країни это больше, чем перезагрузка. Сейчас я чувствую себя совершенно новым и обновленным. У меня сложился стереотипный образ bad guy, но благодаря шоу я хочу развеять этот миф и показать другую свою сторону", - говорит Ломакин.

Продолжит вокальные баттлы команда Олега Винника. Рокер Андрей Кудинов и мама двоих детей Ирина Шабан исполнят хит Lady Gaga и Bradley Cooper под названием Shallow.

"Я привык к более агрессивному исполнению песен, а тут такая лирика. Но я готов показать миру, что я не только рок-исполнитель, а еще и очень разносторонний вокалист. От этого выступления зависит мое будущее, как артиста. Поэтому, мне важно пройти до конца", - сказал Андрей Кудинов.

Голос країни 11 сезон 9 выпуск смотреть онлайн видео 21-03-2021: анонс

Напомним, победитель одиннадцатого сезона Голосу країни получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.