Холостячка 1 сезон 3 выпуск 06-11-2020 - кто ушел

Холостячка 2020 - кто ушел в 3 выпуске / СТБ

Премьера шоу Холостячка на СТБ состоялась в 19:00. Холостячка Ксения Мишина в третьем выпуске 6 ноября провела сразу несколько свиданий за неделю, и одно из них - групповое.

Ксения Мишина должна была принять серьезное решение на церемонии роз.

На шоу Холостячка актриса Ксения Мишина постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу традиционно стал Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостячки в третьем выпуске Холостячка 2020 - читай на Главреде.

Из шоу Ушли Константин и Сергей.

С Женей провела интимный разговор, а Алексей и Андрей устроили Ксении сюрпризы.

Холостячка 1 сезон 3 выпуск смотреть онлайн видео 06-11-2020 кто ушел:

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