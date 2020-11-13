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Холостячка 1 сезон 4 выпуск 13-11-2020 - кто ушел

13 ноября 2020, 23:45

Четвертый выпуск 1 сезона Холостячки прошел 13 ноября. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участников, кого выбрала Холостячка - читай на Главреде.

Холостячка 2020
Холостячка 2020 - кто ушел в 4 выпуске / СТБ

Премьера шоу Холостячка на СТБ состоялась в 19:00. Холостячка Ксения Мишина в четвертом выпуске 13 ноября провела сразу несколько свиданий за неделю, и одно из них - групповое.

Ксения Мишина должна была принять серьезное решение на церемонии роз.

На шоу Холостячка актриса Ксения Мишина постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу традиционно стал Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостячки в третьем выпуске Холостячка 2020 - читай на Главреде.

После общения с журналистами, раскрытия неприглядных тайн, Ксения Мишина приняла решение о том, с кем дальше намерена пытаться построить отношения.
Ксения Мишина отставила Назара сразу после того, как узнала про реальную ситуацию с его семьей, о которой он врал с первого дня.

Назар Дзивульский

Холостячка 2020: участники
Холостячка 2020: Назар Дзивульский / СТБ

Возраст: 30 лет

Город: Тернополь

Семья: Отец Назара был предпринимателем, умер несколько лет назад. С мамой и сестрой Назар часто проводит время и ради них вернулся в Тернополь.

Работа: До первого брака у Назара был бизнес — сеть магазинов оптово-розничной торговли, свой бизнес-журнал и тренажерный зал в Тернополе. Отучился на моушен-дизайнера и развивается в этом направлении.

Отношения: От первых серьезных отношений у Назара есть 6-летний сын Платон. О беременности девушки он узнал уже после расставания с ней.

На бывшей жене Назар женился спустя три месяца после знакомства. На почве ее патологической ревности они развелись. Вскоре выяснилось, что девушка недобросовестная и славится плохой репутацией в интернете.

Увлечения: Армспорт. Занимал призовые места.

Но это еще не все. Неожиданно, после группового свидания она приняла другое решение.

Ксения не дала розу Илье Рыбальченко, который заявил, что не способен ждать женщину, если с ней будут отношения на расстоянии.

Илья Рыбальченко

Холостячка 2020: участники
Холостячка 2020: Илья Рыбальченко / СТБ

Возраст: 33 года

Город: Киев

Семья: Илья из бедной семьи. Есть старшая сестра. Отец ― ветеран войны, есть инвалидность.

Работа: Бизнесмен. Началось все 8 лет назад, когда было популярно открывать экспресс-парикмахерские. Тогда Илья взял 30 000 гривен (все деньги, что у него были) и открыл маленькую парикмахерскую на Троещине. Спустя пару месяцев вложенные деньги окупились, а кабинка для экспресс-стрижки превратилась в настоящий салон красоты с неплохим доходом.

Со временем продал парикмахерскую и начал делать бизнес под ключ. Сейчас он также совладелец большой автомойки.

Отношения: Был женат. Говорит, что по-настоящему влюблялся только один раз. Поэтому только раз признавался в любви осознанно.

Встречался с девушкой с 8-летним сыном. Они очень сдружились и даже сейчас, спустя 7 лет, продолжают общаться. Илья воспитал парня, как родного сына, и продолжает это делать. Он привил ему любовь к спорту, отбил желание курить и пить алкоголь. Очень этим гордится. Шутя говорит, что сын у него все-таки есть.

Увлечения: Спорт, в частности, тяжелая атлетика. Много лет ходит в тренажерный зал. В период карантина, когда спортзалы были закрыты, смастерил себе штангу весом 25 кг и каждый день поднимался с ней по ступенькам своего дома, по 70―80 этажей.

Холостячка 1 сезон 4 выпуск смотреть видео 13-11-2020 кто ушел:

Все новые выпуски Холостяка смотрите онлайн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Главреде.

СТБ новости шоу бизнеса Холостячка 2020 онлайн
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