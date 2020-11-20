Холостячка 1 сезон 5 выпуск 20-11-2020 - кто ушел

Холостячка 2020 - кто ушел в 5 выпуске / СТБ

Премьера шоу Холостячкана СТБ состоялась в 19:00. Холостячка Ксения Мишина в пятом выпуске 20 ноября провела сразу три свидания за неделю.

Ксения Мишина должна была принять серьезное решение на церемонии роз.

На шоу Холостячка актриса Ксения Мишина постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу традиционно стал Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостячки в пятом выпуске Холостячка 2020 - читай на Главреде.

Ксения Мишина выбирала между Игорем и Андреем Шатырко. В результате она провела два тяжелых разговора, и в результате решила оставить на шоу Игоря, в то время, как Шартырко получил розу в последний момент.

Таким образом в 5 выпуске шоу Холостячка не ушел никто.

Все новые выпуски Холостяка смотрите онлайн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Главреде.