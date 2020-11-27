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Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел

27 ноября 2020, 23:56

Шестой выпуск 1 сезона Холостячки прошел 27 ноября. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участников, кого выбрала Холостячка - читай на Главреде.

Холостячка 2020 - кто ушел в 6 выпуске
Холостячка 2020 - кто ушел в 6 выпуске / СТБ

Премьера шоу Холостячка на СТБ состоялась в 19:00. Холостячка Ксения Мишина в шестом выпуске 27 ноября провела сразу четыре свидания за неделю.

Ксения Мишина должна была принять серьезное решение на церемонии роз, так как в пятом выпуске не выгнала никого.

На шоу Холостячка актриса Ксения Мишина пытается найти вторую половинку, и на шестой неделе познакомила парней со своим сыном Платоном. Ведущим шоу традиционно стал Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостячки в шестом выпуске Холостячка 2020 - читай на Главреде.Читайте такжеХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

В конце на церемонии роз остались Женя и Андрей Шатырко. Когда надо было дарить подарки, Женя принес Ксении металлический цветок, а Мишина подарила ему розу.

Ксения сказала, что после свидания не сможет ответить взаимностью Андрею Шатырко, и выгнала его с шоу Холостячка.

Игорь Бабко ушел из шоу еще до церемонии роз, так что на шоу остались:

  • Андрей Рыбак
  • Александр Эллерт
  • Евгений Ковтуненко
  • Алексей Тригубенко

Холостячка 2020 выпуск 6 27-11-2020 смотреть видео:

Все новые выпуски Холостячка смотрите онлайн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Главреде.

СТБ новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
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