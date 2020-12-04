Холостячка 1 сезон 7 выпуск 04-12-2020 - кто ушел

Холостячка 2020 - кто ушел в 7 выпуске / СТБ

Премьера шоу Холостячка на СТБ состоялась в 19:00. Холостячка Ксения Мишина в седьмом выпуске 4 декабря провела сразу целых пять свиданий за неделю.

Ксении надо было познакомиться с домом каждого мужчины. На седьмой неделе Холостячка должна была провести с мужчинами 4 свидания, но она провела дополнительную встрече с Андреем, которому устроила проверку полиграфом.

В седьмом выпуске были Андрей Рыбак, Александр Эллерт, Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко. Ксения Мишина выбрала, кто пойдет дальше, а кто покинет шоу Холостячка на всегда.

Ксения Мишина выгнала с шоу Евгения Ковтуненко.

В 8 выпуск шоу Холостячка проходят:

Андрей Рыбак,

Александр Эллерт,

Алексей Тригубенко

Холостячка 2020 выпуск 7 04-12-2020 смотреть видео ютуб:

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