Холостячка 1 сезон 7 выпуск 04-12-2020 - кто ушел

Седьмой выпуск 1 сезона Холостячки прошел четвертого декабря. Кто покинул шоу, и как прошли испытания участников, кого выбрала Холостячка - читай на Главреде.
Премьера шоу Холостячка на СТБ состоялась в 19:00. Холостячка Ксения Мишина в седьмом выпуске 4 декабря провела сразу целых пять свиданий за неделю.
Ксении надо было познакомиться с домом каждого мужчины. На седьмой неделе Холостячка должна была провести с мужчинами 4 свидания, но она провела дополнительную встрече с Андреем, которому устроила проверку полиграфом.
В седьмом выпуске были Андрей Рыбак, Александр Эллерт, Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко. Ксения Мишина выбрала, кто пойдет дальше, а кто покинет шоу Холостячка на всегда.
Ксения Мишина выгнала с шоу Евгения Ковтуненко.
В 8 выпуск шоу Холостячка проходят:
- Андрей Рыбак,
- Александр Эллерт,
- Алексей Тригубенко
Холостячка 2020 выпуск 7 04-12-2020 смотреть видео ютуб:
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