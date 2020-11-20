Холостячка 2020 - что было в 5 выпуске 13-11-2020: первый поцелуй и страстная ночь

Холостячка 2020 5 выпуск 20-11-2020 / СТБ

Пятый выпуск шоу Холостячка 2020 на СТБ вышел в 19:00 13 ноября. Холостячка Ксения Мишина вывезла своих выживших после выгона мужчин на тропический остров, и устроила им новые тесты на выживания, чтобы проверить, кто же больше ей подходит.

Кроме того, на шоу откроются неприглядные факты о мужчинах, которые могла не знать Ксения.

На шоу Холостячка 2020 пришла знаменитая украинская актриса и победительница Танці в зірками, звезда сериала Крепостная и массы других сериалов и театральных спектаклей, Ксения Мишина. Ведущим шоу будет традиционно Григорий Решетник.

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Вот он - серединный выпуск шоу Холостячка. Экватор. Теперь с каждым выпуском финал и выбор будут все ближе и ближе. Теперь все сосредоточили внимание на том, кого же выберет Ксения Мишина, кто смог покорить ее сердце?

Ксения Мишина проведет 3 индивидуальных свидания ха этот раз, она проверила, как люди ведут себя вне зоны комфорта.

"В подобных ситуациях люди проверяются. Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится", - сказала она создателям шоу.

К тому же Ксения Мишина решила жить с мужчинами в одном лагере, что стало камнем преткновения для некоторых. Среди мужчин разгорелось противостояние на почве ревности, потому что у кого-то отношения с Мишиной прогрессируют больше, чем у них.

Мужчины неожиданно пошли на изощренные и дерзкие ходы в завоевании сердца Холостячки: экзотические ароматы, магия, кто-то устроит настоящий пожар, а один учасник пойдет на крайние меры и "украдет" свидание.

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Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры.