Холостячка 2020 - что было в 6 выпуске 27-11-2020

Холостячка 2020 6 выпуск 27-11-2020 видео / СТБ

Шестой выпуск шоу Холостячка 2020 на СТБ вышел в 19:00 27 ноября. Холостячка Ксения Мишина вывезла своих выживших мужчин на Западную Украину, так как результаты 5 выпуска были весьма спорными. Мишина устроила мужчинам новые тесты на выживания, чтобы проверить, кто же больше ей подходит, а такде провела испытания, познакомив их со своим сыном.

На шоу Холостячка 2020 пришла знаменитая украинская актриса и победительница Танці в зірками, звезда сериала Крепостная и массы других сериалов и театральных спектаклей, Ксения Мишина. Ведущим шоу будет традиционно Григорий Решетник.Читайте такжеХолостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку

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Мишина с мужчинами решили сделать благородное дело – высадить в поле молодые деревья, чтобы сделать свой вклад в улучшение экологии Украины. За этим занятием практически каждый участник проявил инициативу не только в высаживании деревьев, но и в общении с Ксенией и Платоном.

Саша Эллерт по традиции подарил холостячке цветы, Женя и Леша нашли время для общения тет-а-тет с Ксюшей, а Андрей Шатырко стал личным аниматором Платона. Игорь остался в тени, но Платон высказал свои личные впечатления о кавалерах матери, которые не везде сходятся с ее мнением.

Однако, уделила время Холостячка и личным свиданиям. Первое индивидуальное свидание прошло с Рыбаком. Он пригласил Ксению в спа-салон, где им проводили различные релакс-процедуры. Но Андрей не стал на этом останавливаться и предложил Ксюше сделать ей массаж с ароматическими маслами и шоколадом. И хотя холостячка согласилась на это, но за кадром высказала свое недовольство – девушке не понравилось, что Рыбак слишком быстро перешел личные границы. Далее пара отправилась в джакузи, где между ними состоялся серьезный разговор о чувствах Андрея к Ксении.

Второе свидание - снова групповое, Мишина повела Сашу Эллерта, Женю Ковтуненко и Андрея Рыбака посетить мольфара Любомира. Но по дороге к нем, Андрей и Ксения Мишина начали выяснять отношения на повышенных тонах. Эллерт даже неожиданно высказался о невоспитанном поведении "коллеги".

А мольфар Любомир заметил, что Андрей все еще не разобрался в себе и своих чувствах. Несмотря на несколько свиданий с Мишиной за одну неделю, судьба Андрея на проекте не определена.

Один из мужчин покинет шоу досрочно, не дождавшись церемонии роз.

Холостячка 2020 6 выпуск - смотреть 27-11-2020: анонс

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры.